۵۰۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در ماهشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند در این خصوص بیان کرد: در پی رصد اطلاعاتی از قاچاق سوخت با مخازن، ماموران پلیس موفق به شناسایی یک انبار دپوی سوخت در بندر امام خمینی (ره) این شهرستان شدند.

وی اظهار کرد: پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، در بازرسی از انبارهای شناسایی شده مقدار پنج هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و در این راستا یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ خوشناموند تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان افزود: متهم دستگیر شده، به منظور طی مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شد.