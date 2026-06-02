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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

۵۰۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در ماهشهر کشف شد

۵۰۰۰ لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در ماهشهر کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی ماهشهر از کشف پنج هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند در این خصوص بیان کرد: در پی رصد اطلاعاتی از قاچاق سوخت با مخازن، ماموران پلیس موفق به شناسایی یک انبار دپوی سوخت در بندر امام خمینی (ره) این شهرستان شدند.

وی اظهار کرد: پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، در بازرسی از انبارهای شناسایی شده مقدار پنج هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق کشف و در این راستا یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ خوشناموند تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت کشف شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان افزود: متهم دستگیر شده، به منظور طی مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6848069

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