به گزارش خبرگزاری مهر، قربان اسکندری سرپرست بانک صادرات ایران طی بازدید از دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به نقش محوری دانشگاه‌ها در ارتقای فرهنگی، تولید دانش و توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی، پیش‌نیاز اساسی دستیابی به اهداف توسعه‌محور است. مراکز دانشگاهی به عنوان نهادهای کلیدی پرورش نیروی متخصص، نه تنها سرمایه انسانی ارزشمند را تأمین می‌کنند، بلکه با پیوند پژوهش و اجرا، در تقویت فناوری و زیرساخت‌های تولیدی نقش‌آفرینی مؤثر دارند.

وی با تأکید بر لزوم حضور فعال بانک‌ها در حمایت از اکوسیستم دانش‌بنیان افزود: اقدامات بانک صادرات ایران در حوزه دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بر پایه چشم‌انداز راهبردی و بلندمدت طراحی شده است. این بانک با هدف اصلاح ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران، تامین مالی زنجیره تولید و ایجاد پلی مستحکم میان دستاوردهای علمی و نیازهای صنعتی، به دنبال تأثیرگذاری فزاینده در الگوی دانش‌افروزی و خلق ارزش پایدار است.

اسکندری در جریان این بازدید، بر تدوین فوری چارچوب قانونی و اجرایی تأمین بودجه بازسازی تأکید و آمادگی کامل بانک را برای اجرای این فرآیند در سایر مراکز علمی خسارت‌دیده، بر اساس اولویت‌بندی اعلام کرد. این ابتکار، تجلی بانکداری اجتماعی بانک صادرات ایران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پس از جنگ در عرصه آموزش عالی و تولید دانش است.

در این دیدار، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و داود مهدیان معاون بانکداری جامع بانک صادرات ایران نیز حضور داشتند و بر گسترش همکاری‌های حداکثری با مراکز علمی آسیب‌دیده تأکید کردند.

محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت، ضمن قدردانی از پیشگامی بانک صادرات ایران، این حمایت‌ها را زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در عرصه علمی کشور دانست.

شایان ذکر است که در جریان جنگ، بخش‌هایی از زیرساخت‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور آسیب دید. بانک صادرات ایران با نگاهی توسعه‌ای و مسئولیت اجتماعی، فرآیند تأمین مالی بازسازی این مراکز را به طور جدی و سریع پیگیری می‌کند تا چرخه دانش و تولید در اقتصاد ملی بدون وقفه ادامه یابد.