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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

پیشگامی بانک صادرات ایران در بازسازی اکوسیستم دانش‌بنیان

پیشگامی بانک صادرات ایران در بازسازی اکوسیستم دانش‌بنیان

در راستای حمایت بانکی از اقتصاد دانش‌بنیان و با هدف تسریع بازگشت دانش و فناوری به چرخه‌های اقتصادی، بانک صادرات، اقدامات راهبردی خود برای بازسازی مراکز علمی آسیب‌دیده را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربان اسکندری سرپرست بانک صادرات ایران طی بازدید از دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به نقش محوری دانشگاه‌ها در ارتقای فرهنگی، تولید دانش و توسعه اقتصادی کشور اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی، پیش‌نیاز اساسی دستیابی به اهداف توسعه‌محور است. مراکز دانشگاهی به عنوان نهادهای کلیدی پرورش نیروی متخصص، نه تنها سرمایه انسانی ارزشمند را تأمین می‌کنند، بلکه با پیوند پژوهش و اجرا، در تقویت فناوری و زیرساخت‌های تولیدی نقش‌آفرینی مؤثر دارند.

وی با تأکید بر لزوم حضور فعال بانک‌ها در حمایت از اکوسیستم دانش‌بنیان افزود: اقدامات بانک صادرات ایران در حوزه دانشگاه‌ها و مراکز علمی، بر پایه چشم‌انداز راهبردی و بلندمدت طراحی شده است. این بانک با هدف اصلاح ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران، تامین مالی زنجیره تولید و ایجاد پلی مستحکم میان دستاوردهای علمی و نیازهای صنعتی، به دنبال تأثیرگذاری فزاینده در الگوی دانش‌افروزی و خلق ارزش پایدار است.

اسکندری در جریان این بازدید، بر تدوین فوری چارچوب قانونی و اجرایی تأمین بودجه بازسازی تأکید و آمادگی کامل بانک را برای اجرای این فرآیند در سایر مراکز علمی خسارت‌دیده، بر اساس اولویت‌بندی اعلام کرد. این ابتکار، تجلی بانکداری اجتماعی بانک صادرات ایران و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پس از جنگ در عرصه آموزش عالی و تولید دانش است.

در این دیدار، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب و داود مهدیان معاون بانکداری جامع بانک صادرات ایران نیز حضور داشتند و بر گسترش همکاری‌های حداکثری با مراکز علمی آسیب‌دیده تأکید کردند.

محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت، ضمن قدردانی از پیشگامی بانک صادرات ایران، این حمایت‌ها را زمینه‌ساز تحولات مثبت و پایدار در عرصه علمی کشور دانست.

شایان ذکر است که در جریان جنگ، بخش‌هایی از زیرساخت‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور آسیب دید. بانک صادرات ایران با نگاهی توسعه‌ای و مسئولیت اجتماعی، فرآیند تأمین مالی بازسازی این مراکز را به طور جدی و سریع پیگیری می‌کند تا چرخه دانش و تولید در اقتصاد ملی بدون وقفه ادامه یابد.

کد مطلب 6848346

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