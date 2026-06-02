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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوری مطالبات گندمکاران

دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوری مطالبات گندمکاران

رئیس جمهور بر ضرورت تأمین مستمر و بدون وقفه کالاهای اساسی و راهبردی کشور تأکید و تصریح کرد:در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مدیریت زنجیره تأمین، پشتیبانی لجستیکی و روند حمل‌ونقل کالا در کشور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.


در این جلسه، دستگاه‌های مسئول گزارشی از آخرین اقدامات، تمهیدات اجرایی و روند تأمین، توزیع و جابه‌جایی کالاهای اساسی در سطح کشور ارائه کردند و آخرین وضعیت ذخایر راهبردی، تأمین ارز، حمل‌ونقل و پشتیبانی لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، بر ضرورت تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی، تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استمرار اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پایداری بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرد.

پزشکیان همچنین بر تأمین مستمر و بدون وقفه ۱۱ قلم کالای اساسی و راهبردی کشور تأکید و تصریح کرد که در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی، باید اولویت تأمین و حمایت از تولیدات داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد و در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، دستور داد مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

در این نشست همچنین راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای تأمین و توزیع کالا و ارتقای کارآمدی شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کد مطلب 6848354
هادی رضایی

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