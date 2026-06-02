دستور رئیس جمهور برای پرداخت فوری مطالبات گندمکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مدیریت زنجیره تأمین، پشتیبانی لجستیکی و روند حملونقل کالا در کشور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه، دستگاههای مسئول گزارشی از آخرین اقدامات، تمهیدات اجرایی و روند تأمین، توزیع و جابهجایی کالاهای اساسی در سطح کشور ارائه کردند و آخرین وضعیت ذخایر راهبردی، تأمین ارز، حملونقل و پشتیبانی لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور پس از استماع گزارشهای ارائهشده، بر ضرورت تداوم هماهنگیهای بینبخشی، تسریع در اجرای برنامههای پیشبینیشده و استمرار اقدامات دستگاههای اجرایی برای حفظ پایداری بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرد.
پزشکیان همچنین بر تأمین مستمر و بدون وقفه ۱۱ قلم کالای اساسی و راهبردی کشور تأکید و تصریح کرد که در سیاستگذاریها و تصمیمات اجرایی، باید اولویت تأمین و حمایت از تولیدات داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد و در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، دستور داد مطالبات گندمکاران در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
در این نشست همچنین راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیندهای تأمین و توزیع کالا و ارتقای کارآمدی شبکه حملونقل و لجستیک کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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