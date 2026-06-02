ابوعبیده: بر ما حرام است که به خون شهدای غزه خیانت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس گفت: ما در مواجهه با دشمنی پست و فرومایه هستیم که به شأن و حرمت توافقات پایبند نیست و صحنه را بد تفسیر کرده و در برآورد خود اشتباه کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن برداشت غلطی داشته و نرمش را نشانه ضعف دانسته، گفت: ما با دشمنی حقیر روبرو هستیم که حرمت توافق‌ها را نمی‌شناسد، اوضاع را اشتباه فهمیده و دچار اشتباه محاسباتی شده است.صورت ‌حساب [این اقدامات دشمن صهیونیستی] باز خواهد ماند تا زمانی که دشمن ما آن را بپردازد. دشمن تاوان اقدامات خود را خواهد پرداخت.

ابوعبیده تاکید کرد: دشمن بزدل ما توهم دارد که با ترور رهبرانمان ما را تضعیف کند، اما خون آنان انگیزه و محرکی است که کشتی ما را به حرکت درمی‌آورد تا سختی‌ها را بشکافد و پشت سر بگذارد.

وی گفت: شهید عزالدین حداد، فرمانده عملیات دفاعی مقاومت در گردان شمال غزه بود و در برنامه ریزی برای هفتم اکتبر (عملیات طولان الاقصی) نقش ایفا کرد.

سخنگوی گردان‌های قسام تاکید کرد که در بین ما فرماندهانی هستند که در میادین صیانت و دفاع و آمادگی ساخته شده‌اند و با تجربه‌های زیادی پخته شده‌اند و جنگ‌ها آن را ساخته و صیقلشان داده است.

وی همچنین گفت:‌ما باید همه تلاش‌های خود را برای مهار اشغالگران و ملزم کردن آن‌ها به اجرای تعهداتشان در آتش بس، یکی و متحد کنیم.

ابوعبیده در بخشی از سخنانش گفت: دیگر سکوت و بی‌طرف ایستادن قابل قبول نیست و نیروهای مقاومت طعم تلخ را به دشمن اشغالگر چشانده و فرزندان لبنان، حماسه‌ها را رقم زده‌اند. دشمن ضعف خود را در برابر مبارزان غزه و در برابر همه جبهه های مقاومت که ضربه های مهلکی به آن وارد کرده اند، نمایان ساخت.

وی همچنین تاکید کرد: ما از همه فرزندان امت و همه عناصر و طیف‌های تشکیل‌دهنده و نیروهایش مجددا دعوت می‌کنیم، اختلافات را کنار گذاشته و قطب‌نمای خود را به سمت دشمن درجه یک این امت تنظیم کنند.

سخنگوی قسام، اهالی غزه را خطاب قرار داد و گفت: ای اهل و خویش ما در غزه، بر ما حرام است که به خون شما و خون شهدای غزه خیانت کنیم، ما همانند گذشته وفادار خواهیم ماند، هم به شما و هم به فرزندان مجاهد شما.