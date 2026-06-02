  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۴

ابوعبیده: بر ما حرام است که به خون شهدای غزه خیانت کنیم

ابوعبیده: بر ما حرام است که به خون شهدای غزه خیانت کنیم

سخنگوی قسام گفت: دشمن دچار اشتباه محاسباتی شده است. بر ما حرام است که به خون شهدای غزه خیانت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس گفت: ما در مواجهه با دشمنی پست و فرومایه هستیم که به شأن و حرمت توافقات پایبند نیست و صحنه را بد تفسیر کرده و در برآورد خود اشتباه کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمن برداشت غلطی داشته و نرمش را نشانه ضعف دانسته، گفت: ما با دشمنی حقیر روبرو هستیم که حرمت توافق‌ها را نمی‌شناسد، اوضاع را اشتباه فهمیده و دچار اشتباه محاسباتی شده است.صورت ‌حساب [این اقدامات دشمن صهیونیستی] باز خواهد ماند تا زمانی که دشمن ما آن را بپردازد. دشمن تاوان اقدامات خود را خواهد پرداخت.

ابوعبیده تاکید کرد: دشمن بزدل ما توهم دارد که با ترور رهبرانمان ما را تضعیف کند، اما خون آنان انگیزه و محرکی است که کشتی ما را به حرکت درمی‌آورد تا سختی‌ها را بشکافد و پشت سر بگذارد.

وی گفت: شهید عزالدین حداد، فرمانده عملیات دفاعی مقاومت در گردان شمال غزه بود و در برنامه ریزی برای هفتم اکتبر (عملیات طولان الاقصی) نقش ایفا کرد.

سخنگوی گردان‌های قسام تاکید کرد که در بین ما فرماندهانی هستند که در میادین صیانت و دفاع و آمادگی ساخته شده‌اند و با تجربه‌های زیادی پخته شده‌اند و جنگ‌ها آن را ساخته و صیقلشان داده است.

وی همچنین گفت:‌ما باید همه تلاش‌های خود را برای مهار اشغالگران و ملزم کردن آن‌ها به اجرای تعهداتشان در آتش بس، یکی و متحد کنیم.

ابوعبیده در بخشی از سخنانش گفت: دیگر سکوت و بی‌طرف ایستادن قابل قبول نیست و نیروهای مقاومت طعم تلخ را به دشمن اشغالگر چشانده و فرزندان لبنان، حماسه‌ها را رقم زده‌اند. دشمن ضعف خود را در برابر مبارزان غزه و در برابر همه جبهه های مقاومت که ضربه های مهلکی به آن وارد کرده اند، نمایان ساخت.

وی همچنین تاکید کرد: ما از همه فرزندان امت و همه عناصر و طیف‌های تشکیل‌دهنده و نیروهایش مجددا دعوت می‌کنیم، اختلافات را کنار گذاشته و قطب‌نمای خود را به سمت دشمن درجه یک این امت تنظیم کنند.

سخنگوی قسام، اهالی غزه را خطاب قرار داد و گفت: ای اهل و خویش ما در غزه، بر ما حرام است که به خون شما و خون شهدای غزه خیانت کنیم، ما همانند گذشته وفادار خواهیم ماند، هم به شما و هم به فرزندان مجاهد شما.

کد مطلب 6848367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها