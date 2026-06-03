به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طاهر النونو، مشاور رسانهای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتوگو با شبکه الجزیره اظهار داشت: با وجود آنکه در توافق، بر ضرورت برقراری آتشبس تصریح شده، اما کشتار ساکنان نوار غزه همچنان ادامه دارد.
النونو افزود: هیئت صلح باید طرفی را که مانع اجرای توافق میشود، به صورت روشن معرفی کند.
وی همچنین گفت: رایزنیها برای فراهم شدن زمینه دور جدید مذاکرات با هدف تضمین اجرای نتایج توافقها همچنان ادامه دارد.
پیشتر نیز جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پس از شهادت ۲۰ فلسطینی طی ۴۸ ساعت در بازه زمانی ۶ تا ۸ خرداد، درباره فروپاشی توافق آتشبس در نوار غزه هشدار داده بود.
حماس در آن بیانیه از دولت آمریکا و کشورهای ضامن خواسته بود تا اقدامات فوری و جدی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به مفاد توافق آتشبس انجام دهند.
جنبش حماس همچنین تأکید کرده بود که توافق آتشبس در غزه بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی و تداوم نقضهای وحشیانه از سوی این رژیم اشغالگر با خطر فروپاشی روبهرو شده است.
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