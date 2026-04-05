به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابوعبیده سخنگوی گردانهای قسام در پیامی تأکید کرد که حملات ایران، لبنان و یمن امتداد پاسخ فلسطینی در غزه و عملیات طوفان الاقصی است.
ابوعبیده، سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس تجاوز نظامی مداوم صهیونیستی-آمریکایی علیه ایران، لبنان و فلسطین را «اوباشگری آشکار» توصیف کرد که منشور سازمان ملل را نقض میکند.
وی تأکید کرد که ضربات قدرتمند ایران که توسط سپاه پاسداران اجرا میشود، پاسخی مستقیم به این تجاوز است.
ابوعبیده همچنین شهادت شهدای ایران و فرماندهان ارشد آن، در رأس آنها رهبر شهید انقلاب را تسلیت گفت و جنایتها علیه ملت کشورمان، از جمله کشتار مدرسه میناب، را یادآور جنایتهای نسلکشی در غزه دانست.
ابوعبیده در ادامه به عملکرد قهرمانانه حزبالله لبنان اشاره کرد و گفت که نیروهای آن خسارتهای بزرگ و تحقیرآمیزی به دشمن وارد کردهاند.
وی از مقاومت لبنان خواست از فرصت درگیری برای اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست استفاده کند.
ابوعبیده همچنین تأکید کرد: حملات صهیونیستی-آمریکایی علیه ملتهای منطقه به اهداف خود نخواهد رسید و طرح سازش محکوم به شکست است؛ منطقه تنها به دست فرزندان خود اداره خواهد شد و منابع و ثروتهای آن متعلق به آنها است.
او افزود که طرح «اسرائیل بزرگ» جز در خیال مهاجران سرگردان در سرزمینهای اشغالی، وجودی نخواهد داشت.
وی در ادامه نسبت به سرگرم شدن به درگیریهای فرعی در منطقه هشدار داد و گفت که دشمن در حال هدف قرار دادن نقاط قوت امت اسلام است.
ابوعبیده از مردم در کرانه باختری، قدس و سرزمینهای اشغالی خواست به سوی مسجد الاقصی حرکت کنند، از اسیران فلسطینی دفاع کنند و عملیاتهای ویژه برای حمایت از آنها انجام دهند.
وی تأکید کرد که تعرض به مسجد الاقصی و اسیران بیپاسخ نخواهد ماند، هرچند هزینه آن برای ملت فلسطین سنگین باشد.
سخنگوی قسام همچنین به کسانی که در پی تحمیل اندیشههای خارجی بر امت اسلام هستند هشدار داد و بر میراث تمدنی و قدرت تاریخی آن تأکید کرد.
