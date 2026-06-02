موفقیت آموزش ابتدایی در صیانت از دانش آموز در برابر ترک تحصیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیم‌زاده در نشست تخصصی معاونان آموزش ابتدایی استان خراسان رضوی که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موفقیت واقعی در آموزش ابتدایی نه در تعداد برگزاری جلسات، بلکه در تحقق شاخص‌های کیفی و صیانت از تک‌تک دانش‌آموزان در برابر ترک تحصیل است و خوشبختانه آمارها نشان می‌دهد خراسان رضوی در جذب بازماندگان از تحصیل، سه برابر بیش از هدف‌گذاری تعیین‌شده موفق عمل کرده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت «طرح حامی» در مناطق محروم و حاشیه شهرها افزود: تمرکز ما در طرح حامی بر ایجاد ارتباط عاطفی موثر با دانش‌آموزانی است که در معرض ترک تحصیل هستند. هر کودکی که از مدرسه خارج می‌شود، در آینده با هزینه‌های اجتماعی و روانی سنگین‌تری به جامعه بازمی‌گردد لذا مدرسه باید به عنوان یک چتر حمایتی، باور توانستن را در دانش‌آموزان تقویت کند.

وی از تغییر رویکرد در آموزش‌های ضمن خدمت خبر داد و افزود: در «طرح توانا»، به دنبال برنامه‌های ترکیبی هستیم به این معنا که علاوه بر سرفصل‌های مشترک کشوری، هر استان و منطقه می‌تواند بر اساس نیازسنجی بومی خود، سرفصل‌های اختصاصی برای معلمان تدوین کند تا بهره‌وری آموزشی افزایش یابد.

حکیم زاده با تاکید بر سیاست جدی دولت برای کاهش تنوع مدارس تاکید کرد: طبق دستورالعمل ثبت‌نام، برگزاری هرگونه آزمون ورودی، مصاحبه و گزینش در مدارس ابتدایی ممنوع است و مدارس هیئت‌امنایی نیز موظفند صرفا بر اساس محدوده جغرافیایی ثبت‌نام کنند تا از بازتولید نظام طبقاتی در آموزش و پرورش جلوگیری شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: پیوند مدرسه با نهادهای اجتماعی باید از طریق هیات‌امنای واقعی و مشارکت خانواده‌ها شکل بگیرد.

وی با اشاره به اصلاح بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، خروج نیرو از دوره ابتدایی به سایر دوره‌ها محدود شده است. ما معتقدیم حضور یک معلم آموزش‌دیده در کلاس ابتدایی، تأثیر تربیتی بسیار عمیق‌تری نسبت به فعالیت‌های پرورشی مجزا دارد چرا که معلم ابتدایی بیشترین زمان را با دانش‌آموز سپری می‌کند.