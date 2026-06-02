پیکر دو شهید جنگ رمضان در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر دو تن از شهدای جنگ رمضان شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردوئی در میان بدرقه باشکوه اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و مسئولان در شهر مقدس قم تشییع شد.

مراسم تشییع این دو شهید والامقام عصر روز سه‌شنبه از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز شد و شرکت‌کنندگان با حضور در این آیین معنوی، پیکرهای مطهر شهدا را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بدرقه کردند.

پیکرهای مطهر این دو شهید پس از طواف کرد مضجع شریف بانوی کرامت به صحن آیینه انتقال داده شد و در ادامه نماز بر پیکر این شهدا به امامت حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی از اساتید حوزه علمیه قم اقامه شد.

آیین وداع با پیکر پاک این شهدای سرافراز امشب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر و در ادامه در مسجد مقدس جمکران و همزمان با قرائت دعای توسل برگزار شد و زائران و مجاوران این مکان مقدس با حضور در این مراسم با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

پیکرهای مطهر این دو شهید پس از برگزاری آیین‌های تشییع و وداع به روستای فردو منتقل شد و مراسم خاکسپاری آنان با حضور گسترده مردم قدرشناس، خانواده‌های معظم شهدا و همرزمانشان برگزار شد.

این دو بسیجی منطقه شهیدپرور فردو بر اثر انفجار پرتابه‌های عمل‌نکرده و باقی‌مانده از جنگ رمضان در یکی از مراکز نظامی استان قم به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند.