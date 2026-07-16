زمان تشییع و تدفین شهید سید فرشاد علوی در جاورده کهگیلویه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ایرج کاظمیجو با اعلام جزئیات برنامههای استقبال و تشییع شهید سید فرشاد علوی، اظهار کرد: پیکر مطهر این شهید والامقام عصر روز جمعه ۲۶ تیرماه وارد دهدشت میشود و مراسم استقبال از وی با حضور مردم و مسئولان در مرکز شهرستان برگزار خواهد شد.
فرماندار شهرستان کهگیلویه افزود: آیین تشییع پیکر شهید سید فرشاد علوی روز شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در زادگاهش، روستای جاورده، برگزار میشود.
وی بیان کرد: پس از پایان مراسم تشییع، پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای روستای جاورده به خاک سپرده خواهد شد.
کاظمیجو با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه این آیین، از هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری مراسم خبر داد و گفت: همه ظرفیتهای شهرستان برای برگزاری مراسمی در شأن این شهید والامقام، خانواده معظم وی و مردم شهیدپرور منطقه به کار گرفته شده است.
وی همچنین بر پوشش گسترده رسانهای، مستندسازی مراسم و همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدماتی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین تأکید کرد.
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