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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

پویش «یا علی مددی» در کردستان

پویش «یا علی مددی» در کردستان

سنندج- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی استان کردستان در پویش «یا علی مددی» را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6848459

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