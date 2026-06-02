https://mehrnews.com/x3cdmv ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ کد مطلب 6848459 استانها کردستان استانها کردستان ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸ پویش «یا علی مددی» در کردستان سنندج- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی استان کردستان در پویش «یا علی مددی» را مشاهده میکنید. دریافت 3 MB کد مطلب 6848459 کپی شد مطالب مرتبط پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع) برچسبها استان کردستان امام علی(ع) کردستان سنندج بیجار
نظر شما