به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی سه شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی با اشاره به جایگاه والای فرهنگ قرآنی در بین مردم این دیار اظهار کرد: سبقه تاریخی و دلبستگی عمیق مردم تنگستان به آموزه‌های نورانی قرآن کریم، یک سرمایه بزرگ اجتماعی است که باید در راستای ارتقای شاخص‌های فرهنگی شهرستان به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه روستای پهلوان‌کُشی به دلیل ظرفیت‌های بومی و پتانسیل‌های فرهنگی، برای اجرای این طرح در دستور کار است، افزود: تبدیل این روستا به دهکده قرآنی، علاوه بر تعمیق فرهنگ دینی، می‌تواند به الگویی ماندگار در سطح استان و کشور تبدیل شود.

فرماندار تنگستان ضمن تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف تصریح کرد: موفقیت این طرح منوط به مشارکت فعال و هدفمند تمامی نهادهای مسئول است، بر همین اساس، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های متولی مکلف هستند با تدوین نقشه راه عملیاتی، زیرساخت‌های لازم را برای اجرای بیشتر فعالیت‌های قرآنی در این روستا فراهم کنند.

سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر وضعیت پیشرفت این طرح در دستور کار فرمانداری قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی موظف به گزارش‌دهی دوره‌ای از اقدامات انجام شده در این زمینه هستند.