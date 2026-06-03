به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره «نگاه سرخ» با قدردانی از حمایتها و راهنماییهای نماینده ولیفقیه در گلستان اظهار کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در تمامی ادوار برگزاری جشنواره «نگاه سرخ» در کنار مسجد جامع گلشن و مجموعه برگزارکننده این رویداد بوده و این مسیر را با نگاه توسعهمحور ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به جایگاه مسجد جامع گلشن در فعالیتهای فرهنگی کشور افزود: این مجموعه یکی از افتخارات فرهنگی کشور به شمار میرود و تجربه موفق برگزاری جشنواره «نگاه سرخ» نشان داده است که میتوان از ظرفیتهای مردمی و مسجدی برای خلق رویدادهای اثرگذار فرهنگی و هنری بهره گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از رایزنی با ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور برای حمایت از این رویداد خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجام شده، حمایت ویژه از جشنواره در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود این دوره با رویکردی ملی و فراملی برگزار شود.
گلچین با اشاره به حضور آثار جشنواره در رویداد اربعین سال گذشته اظهار کرد: بخشی از آثار تولید شده در این جشنواره فراتر از مرزهای کشور و در مسیر اربعین حسینی به نمایش درآمد که نشاندهنده ظرفیت بالای این رویداد برای حضور در عرصههای بینالمللی است.
وی همچنین عکاسان گلستانی را از سرمایههای ارزشمند هنر کشور دانست و افزود: هنرمندان و عکاسان استان همواره در سطح ملی خوش درخشیدهاند و میتوانند نقش مهمی در ارتقای جایگاه جشنواره «نگاه سرخ» ایفا کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با معرفی کانون فرهنگی هنری مسجد گلشن به عنوان الگویی موفق در کشور، خاطرنشان کرد: این مجموعه توانسته نمونهای موفق از فعالیتهای فرهنگی مسجد محور را ارائه دهد و شایسته است این الگو در سایر شهرستانها و کانونهای فرهنگی هنری نیز توسعه یابد.
وی خواستار ثبت جشنواره «نگاه سرخ» در تقویم رسمی برنامههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و گفت: اختصاص ردیف حمایتی و بودجه سالانه به این رویداد میتواند زمینهساز تثبیت جایگاه ملی و توسعه ابعاد بینالمللی آن در سالهای آینده باشد.
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