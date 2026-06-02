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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع)

پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع)

شیراز-،در این ویدئو بخشی از تصاویر خادمین ولایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848483

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