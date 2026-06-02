https://mehrnews.com/x3cdmY ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲ کد مطلب 6848483 استانها فارس استانها فارس ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲ پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) شیراز-،در این ویدئو بخشی از تصاویر خادمین ولایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6848483 کپی شد مطالب مرتبط پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز رژه خودرویی در ممسنی به مناسبت دهه امامت و ولایت برگزاری جشن عید غدیر ویژه کودکان لارستانی پویش یا علی مددی در گیلان پویش «یا علی مددی» در کردستان پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع) پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) ولایت امیرالمؤمنین(ع) بزرگترین نعمت الهی برای هدایت بشریت لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر برچسبها عید سعید غدیرخم امیرالمومنین(ع) امام علی(ع) جشن عید غدیر شاهچراغ (ع)
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