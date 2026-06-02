https://mehrnews.com/x3cdn3 ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ کد مطلب 6848486 استانها گیلان استانها گیلان ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ پویش یا علی مددی در گیلان رشت- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی گیلان در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6848486 کپی شد مطالب مرتبط پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع) پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری دعوت فرمانده سپاه رشت از مردم برای حضور در مهمانی عید غدیر خم برچسبها طرح پویش چشم به راه مهمونی غدیر استان گیلان
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