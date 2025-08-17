به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین عرب غروب یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان بابیان اینکه تأمین نظم و برقرار امنیت در اولویت پلیس قرار دارد، ابراز داشت: به این منظور طرحهای مختلفی مستمر در دست اجرا است.
وی با بیان اینکه مأموران انتظامی دامغان هنگام گشت زنی هدفمند متوجه مورد مشکوک شدند، افزود: مورد مشکوک رؤیت فردی در حال سرقت اماکن خصوصی بود.
فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه فرد مذکور دستگیر شد، ابراز داشت: این سارق فردی حرفهای سابقه دار بوده است.
عرب با بیان اینکه متهم طی بازجویی به انجام ۹ فقره سرقت اعتراف کرده است، تصریح کرد: سرقت از اماکن خصوصی و متبرکه، قطعات خودرو و سیم و کابل در کارنامه فرد وجود داشت.
وی افزود: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی شهرستان دامغان معرفی شده است.
