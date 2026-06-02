سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت انتقال مفاهیم غدیر به نسل آینده اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما در این ایام، برگزاری برنامه‌ای تبیینی برای کودکان و نوجوانان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی است که با مسئولیت بسیج حوزه خواهران اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهرداری تنگ ارم موظف به آذین‌بندی و فضاسازی سطح شهر متناسب با این عید بزرگ شد.

بخشدار ارم بیان کرد: همچنین راهپیمایی و رژه خودرویی در روز چهارشنبه از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه از گلزار شهدای گمنام آغاز خواهد شد.

وی از برگزاری جشن اصلی غدیر خم در روز سه‌شنبه ساعت ۲۱ خبر داد و افزود: در روز پنجشنبه نیز گروه‌های جهادی با همراهی مردم ولایت‌مدار بخش ارم، رأس ساعت ۲۱ اقدام به طبخ و توزیع اطعام علوی در بین حاضران در میدان اصلی شهر خواهند کرد.