سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت انتقال مفاهیم غدیر به نسل آینده اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در این ایام، برگزاری برنامهای تبیینی برای کودکان و نوجوانان با حضور حجتالاسلام والمسلمین سلطانی است که با مسئولیت بسیج حوزه خواهران اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: شهرداری تنگ ارم موظف به آذینبندی و فضاسازی سطح شهر متناسب با این عید بزرگ شد.
بخشدار ارم بیان کرد: همچنین راهپیمایی و رژه خودرویی در روز چهارشنبه از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه از گلزار شهدای گمنام آغاز خواهد شد.
وی از برگزاری جشن اصلی غدیر خم در روز سهشنبه ساعت ۲۱ خبر داد و افزود: در روز پنجشنبه نیز گروههای جهادی با همراهی مردم ولایتمدار بخش ارم، رأس ساعت ۲۱ اقدام به طبخ و توزیع اطعام علوی در بین حاضران در میدان اصلی شهر خواهند کرد.
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