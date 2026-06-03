مدرسه بلااستفاده روستای گیسوم به خانه خلاقیت تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها ضمن قدردانی از حمایتها و نگاه توسعهمحور استاندار محترم گیلان و همچنین همکاری و همراهی مدیرکل آموزش و پرورش استان و اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش در واگذاری ساختمان مدرسه روستای گیسوم، اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود و احیای فضاهای راکد میتواند نقش مهمی در رونق فعالیتهای فرهنگی، هنری و اقتصادی روستاها ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ساختمان مدرسه روستای گیسوم ( Gisoum ) به مرکزی برای فعالیت هنرمندان، صنعتگران، فعالان صنایعدستی، تولیدکنندگان پوشاک سنتی و عرضهکنندگان خوراک بومی تبدیل خواهد شد تا زمینه تولید، آموزش، بازاریابی و معرفی هرچه بهتر محصولات محلی فراهم شود.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصاد خلاق در مناطق روستایی تصریح کرد: خانه خلاقیت روستای گیسوم علاوه بر حمایت از فعالان حوزه صنایعدستی و مشاغل بومی، بستری برای انتقال دانش، حفظ میراث ناملموس منطقه و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای جوانان و زنان روستایی خواهد بود.
سلمانخواه همچنین از پیشبینی فضاهای فرهنگی و اجتماعی در این مجموعه خبر داد و گفت: محوطه این مرکز برای برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی، بازارچههای محلی، رویدادهای فرهنگی، جشنوارههای بومی و برنامههای اجتماعی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این امر به معرفی ظرفیتهای ارزشمند گیسوم، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی منطقه کمک میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان در پایان از حمایتهای استاندار محترم گیلان و همکاری مؤثر مدیرکل آموزش و پرورش استان در تحقق این طرح قدردانی کرد و افزود: راهاندازی خانه خلاقیت روستای گیسوم نمونهای موفق از همافزایی دستگاههای اجرایی و جامعه محلی در راستای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود و تبدیل آنها به کانونهای پویا برای توسعه فرهنگی، هنری، صنایعدستی و گردشگری استان است.
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