محسن تقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بالای اختلالات جنسی در میان بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، حدود ۷۵ درصد مردان و ۶۵ درصد زنان مبتلا به این بیماری‌ها با درجاتی از اختلالات عملکرد جنسی مواجه هستند.

وی ابراز کرد: اختلالات جنسی یکی از پیامدهای مهم اما کمتر مطرح‌شده بیماری‌های قلبی‌عروقی است که می‌تواند سلامت روان، روابط خانوادگی و کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: بیماری‌های قلبی‌عروقی از طریق تغییرات فیزیولوژیک ناشی از بیماری، عوارض برخی داروهای قلبی و همچنین استرس و نگرانی مرتبط با شرایط بیماری بر عملکرد جنسی اثر می‌گذارند. با این حال، بسیاری از بیماران به دلیل احساس خجالت یا آگاهی ناکافی از ارتباط این مشکلات با بیماری قلبی، از مطرح کردن آن با پزشک معالج خودداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن این مسئله در روند درمان می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات روانی، عاطفی و خانوادگی شود، در حالی که بخش قابل توجهی از این اختلالات با مشاوره تخصصی، آموزش مناسب و مدیریت صحیح درمان‌های دارویی قابل کنترل است.

تقدسی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ابعاد مختلف سلامت بیماران قلبی افزود: کیفیت زندگی جنسی یکی از مؤلفه‌های مهم سلامت عمومی افراد است و لازم است کادر درمان با ایجاد فضایی مناسب، زمینه گفت‌وگوی بیماران درباره این چالش‌ها را فراهم کنند تا مراقبت‌های درمانی به شکلی جامع‌تر ارائه شود.