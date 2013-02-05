عارضه قلبی عامل 30 درصد مرگ در خراسان جنوبی/ 39 سال سن و سکته قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به پیشرفت های علمی و شناسایی روش های علمی برای پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر، این نوع مرگ ها قابل پیشگیری است.

امروز با پیشرفت بشریت در علوم روز و مهار بیماری های واگیردار و همچنین صنعتی شدن زندگی در جوامع مختلف بیماری قلبی، سکته مغزی، سرطان، فشارخون بالا و دیابت در اغلب مناطق جهان به عنوان بیماری های غیرواگیر، علت اصلی مرگ بزرگسالان است.

۵۹ درصد کل مرگ های جهان و 46 درصد با بیماریهای غیر واگیر است. در ایران نیز بیماری های غیرواگیر مشابه سایر نقاط جهان روز به روز در حال افزایش است .این در حالی است که با اطلاع رسانی های شفاف و جامع در بین مردم، تحرک و رزش و تغییر الگوی نادرست مصرف موادغذایی از شاخصترین فاکتورهای پیشگیری از بیماری های قلبی است.

30 درصد مرگ و میرهای خراسان جنوبی ناشی از بیماریهای قلبی است

مسئول مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با مهر، گفت: براساس برنامه های غربالگری انجام شده در استان حدود 30 درصد مرگ و میرها به بیماری های قلبی و عروقی اختصاص دارد.

طوبی کاظمی اظهارداشت: بیماری های قلبی و عروقی در صدر مرگ و میرها در این استان قرار دارد و نیازمند اطلاع رسانی و توجه بیش از مردم در شیوه و سبک زندگی است.

مسئول مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 80 درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی زودرس را قابل پیشگیری دانست و تاکید کرد: این مهم در صورت آغاز برنامه های پیشگیری از دوران کودکی محقق می شود.

وی به برنامه های پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در استان اشاره کرد و بیان داشت: آموزش همگانی، تست های غربالگری، درمان فاکتورهای خطر، درمان بیماران و بازتوانی بیماران از جمله این برنامه ها است.

راه اندازی اتاق سلامت برای کاهش بیماران قلبی

کاظمی با اشاره به اینکه برای کاهش آمار بیماری های قلبی و عروقی و اطلاع رسانی بیش از پیش مردم در خصوص این بیماری، اتاق سلامت در مرکز تحقیقات مرکز استان راه اندازی شده است، افزود: در این راستا انجام آزمایشات دوره ای در بسیاری از ادارات در حال انجام و اجباری است.

وی با بیان اینکه تفسیر دقیق آزمایشات، معاینات بالینی و پیگیری بیماران صورت نمی گیرد، افزود: هدف از تشکیل این مرکز پیگیری منظم ومرتب افراد مبتلا به فشارخون، چربی خون، دیابت، اختلالات تیروئیدی و... توسط متخصصین مربوطه است.

کاظمی به اقدامات قابل انجام در اتاق سلامت اشاره کرد و ادامه داد: فراخوان ادارات جهت انجام طرح، انجام آزمایشات توسط کلینیک ویژه دانشگاه، کنترل قد، وزن، فشارخون و تکمیل فرم های مربوطه توسط پرستار وکارشناس(روزانه 30 نفر) و ویزیت اولیه توسط پزشک عمومی مجرب از جمله این فعالیت ها است.

مسئول مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارجاع به متخصص و معاینات و درمان توسط متخصصین دانشگاهی در اتاق سلامت بصورت روزانه، پیگیری تلفنی و دعوت جهت مراجعه بعدی طبق برنامه زمان بندی و صدور شناسنامه سلامت برای تمام افراد را از دیگر اقدامات اتاق سلامت ذکر کرد.

کاظمی در خصوص تاثیر اتاق سلامت بر سلامتی مردم، تصریح کرد: تشخیص زودرس بسیاری از بیماری های بدون علامت مثل چربی بالا، فشارخون بالا، دیابت، بیماری های تیروئیدی و سرطان، درمان و پیگیری بیماران، کاهش احتمال عوارض بیماری های فوق مانند بیماری قلبی عروقی (پیشگیری اولیه) از جمله این تاثیرات است.

وی عنوان کرد: درصورت تحقق بازتوانی قلبی در پیشگیری ثانویه بیماری های قلبی هم گام بسیار بزرگی برداشته خواهد شد.

کاظمی به نتایج طرح های غربالگری تاکنون در این استان اشاره کرد و افزود: سال های گذشته در استان در بسیج، کمیته امداد، صدا وسیما، فرمانداری، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و آموزش و پرورش این طرح در حد غربالگری انجام شده ولی امکان پیگیری بیماران فراهم نشده است.

پزشک متخصص قلب و عروق در خراسان جنوبی به اجرای طرح قلب سالم در کمیته امداد امام خمینی(ره) طی سال 86 اشاره کرد و افزود: در این طرح شیوع فاکتورهای خطر قلبی در بین مددجویان بررسی شده است.

کاظمی بیان کرد: در راستای جمع آوری فاکتورهای خطر در این قشر، 70 درصد مبتلا به چربی بالا، 21.4 اضافه وزن، 10.7 درصد چاقی، 13.1 درصد فشارخون بالا و 4.8 درصد به دیابت مبتلا بوده اند.

بیماری های قلبی و عروقی در صدر علل مرگ و میر مردم جامعه

به گفته وی بیماری های قلبی و عروقی در حال حاضر در صدر علل مرگ و میر افراد جامعه قرار دارد، که نیارمند برنامه ریزی های جامعی در راستای پیشگیری است.

وی شیوه زندگی را از مهمترین عوامل موثر در بیماری های قلب و عروق دانست و گفت: شهرنشینی و صنعتی شدن زندگی موجب افزایش بیماری های قلبی و عروقی در افراد جامعه شده و در این راستا باید در سطح خانواده ها دانش افزایی و اطلاع رسانی شود.

کاظمی از اجرای طرح غربالگری فاکتورهای خطر قلبی در بین کارکنان دولت در استان خبر داد و گفت: این طرح به طور مستمر در سطح استان در حال اجرا بوده و تاکنون در چند اداره دولتی تکمیل شده است.

به گفته وی سابقه فشار خون بالا، قند خون، اختلال چربی از مهمترین فاکتورهای شناسایی شده در این طرح بوده و علت اصلی این علائم کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب بوده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در دو جنس زن و مرد، اختلال چربی، چاقی و اضافه وزن به طور جداگانه بررسی شده است، افزود: طی بررسی انجام شده افراد با سطح سواد بالاتر بیشتر دچار ابتلاء به این بیماری می شوند.

کاظمی در این راستا باید فرهنگ سازی در خصوص شیوه زندگی، تغذیه و رژیم غذایی مناسب و معرفی عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی در سطح استان انجام شود.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، میانگین سن بیماری های قلبی و عروقی در استان را 39 سال ذکر کرد و گفت: در این راستا هرچه از سنین پایین تر برای تغییر رژیم غذایی، فعالیت های ورزشی و پرتحرکی اقدام شود، امکان بروز بیماری های قلبی و عروقی در افراد کمتر می شود.

اخذ مصوبه مرکز تحقیقات آرترواسکلروز عروق کرونر از وزارت بهداشت

مدیراجرایی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با مهر، از فعالیت 11 مرکز تحقیقات در بیرجند خبر داد و گفت: از این تعداد دو مرکز تحقیقات دارای مصوبه وزارت بهداشت است.

ولی الله زراعتکار، اظهارداشت: هم اکنون مرکز تحقیقات آرترواسکلروز عروق کرونر و مرکز تحقیقات هپاتیت دارای مجوز مصوب رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی است.

وی در خصوص راه اندازی اتاق سلامت مرکز قلب و عروق در مرکز استان نیز، تصریح کرد: هم اکنون این مرکز با یک پزشک، یک متخصص، دو پرستار و یک کارشناس فعالیت می کند.

زراعتکار از کمبود نیروی انسانی در این مرکز خبر داد و گفت: این مرکز برای پوشش بهتر مراجعه کنندگان به یک کارشناس بالینی، کارشناس تغذیه و کارشناس تربیت بدنی و طب ورزشی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح غربالگری کارکنان دولت با هدف غربالگری بیماری های غیرواگیر در تمام ادارات استان اجرا شده است، افزود: اجرای این طرح برای تمام کارکنان منجر به کاهش هزینه های اقتصادی می شود.

مدیر اجرایی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه اجرای این طرح در استان نوعی سرمایه گذاری اقتصادی به شمار می رود، گفت: ارتقاء سلامت و کاهش از کارافتادگی نیروی انسانی از مهمترین اهداف این طرح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم تغییر روش زندگی، صنعتی شدن زندگی، کم تحرکی و تغذیه ناسالم را از مهترین عوامل افزایش بیماری های قلبی و عروقی دانست.

قاسم کریمی گفت: در گذشته بیماری های عفونی در صدر مرگ و میرها بوده که با تغییر شیوه زندگی هم اکنون بیماری های قلب و عروق از علل اصلی مرگ و میر است.

وی با بیان اینکه بیماری های غیر واگیر در جامعه رو به افزایش بوده و نیازمند برنامه ریز های پیشگیرانه است، بیان کرد: در این راستا مراکز تحقیقات با انجام طرح های غربالگری تاثیر بسزایی در پیشگیری از بیماری ها دارند.

کریمی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در حوزه سلامت هزینه نیست، بلکه سرمایه ای ماندگار به شمار می رود، افزود: اقتصاد هر کشوری به میزان سلامت جامعه بستگی دارد و باید بیشتر برنامه ریزی ها در این زمینه انجام شود.

اجرای طرح جامع بیماری های غیرواگیر کارکنان دولت در خراسان جنوبی

وی به اجرای طرح جامع بیماری های غیرواگیر کارکنان دولت در این استان اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی کنترل و درمان بیماری های غیرواگیر و کاهش عوارض ناشی از این بیماریها در استان آغاز شده است.

کریمی بررسی شیوع دیابت، چربی، فشار خون بالا، اضافه وزن و چاقی، بررسی شیوع اختلالات تیروئیدی و بررسی اختلالات کبدی را از اقدامات فاز اول این طرح عنوان کرد و بیان داشت: درمان افراد مبتلا به این بیماری ها در فاز دوم این طرح اجرا می شود.

وی اضافه کرد: پیگیری منظم و انجام مداخلات آموزشی و درمانی در افراد مبتلا به دیابت، چربی، فشارخون بالا، اضافه وزن و چاقی، احتلالات تیروئیدی و کبدی از فعالیت این طرح در فاز سوم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خواستار راه اندازی مرکز بازتوانی قلب در این استان شد.

بیماری قلبی نخستین عامل مراجعه به اورژانس در خراسان جنوبی

مدیرمرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با مهر، گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیماری های قلبی و عروقی بیشترین آمار مراجعه به اورژانس و تماس با فوریت های پزشکی را به خود اختصاص داده اند.

محمدرضا آذرکیش اظهارداشت: بیماری های قلبی و عروقی با دو هزار و 211 مورد ماموریت از ابتدای امسال تاکنون در راس علل مراجعه به اورژانس قرار دارد.

وی تعداد ماموریت انجام شده توسط اورژانس در 10 ماهه گذشته در استان را دو هزار و 353 مورد عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد یک هزار و 421 مورد شهری، 743 مورد جاده ای و 189 مورد ماموریت بین مراکز توسط فوریت های پزشکی طی این مدت انجام شده است.

آذرکیش با بیان اینکه در 9 ماهه امسال بیش از 150 هزار تماس با اورژانس استان برقرار شده است، عنوان کرد: از این رقم تنها 32 هزار و 43 مورد منجر به ماموریت شده است.

مدیرمرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند زمان رسیدن به حادثه در پایگاه های اورژانس شهری را سه دقیقه و 95 صدم ثانیه دانست و افزود: این رقم در کشور هشت دقیقه ثبت شده است.

آذرکیش زمان رسیدن به محل حادثه در پایگاه های جاده ای را هفت دقیقه و 84 صدم ثانیه ذکر کرد و گفت: این رقم در کشور 16 دقیقه به ثبت رسیده است.

فراگیری 2500 نفر از آموزش های احیای قلبی وریوی

وی از اجری طرح آموزش همگانی احیای قلبی و ریوی در استان از سال گذشته خبر داد و گفت: در این راستا آموزش کمک های اولیه های و احیای قلبی و ریوی به صورت رایگان به مردم ارائه می شود.

آذرکیش با اشاره به اهداف برگزاری این طرح در سطح استان، افزود: به دلیل اهمیت ثانیه ها در نجات بیماران قلبی، آموزش امداد اولیه به خانواده ها داده می شود تا قبل از رسیدن اورژانس اقدامات لازم انجام شده و درصد نجات بیمار افزایش یابد.

وی از آموزش یک هزار نفر در سال گذشته در سطح استان خبر داد و گفت: امسال نیز آموزش چهار هزار نفر در برنامه قرار دارد.

مدیرمرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در این راستا تاکتون حدود سه هزار نفر آموزش دیده اند، یادآور شد: گروه های مدارس، نیروهای امدادی، نیروهی لنتظامی و... از جمله گروه های آموزش دیده در استان هستند.