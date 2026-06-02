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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

خیانت مجدد آمریکا به دیپلماسی؛ اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران

خیانت مجدد آمریکا به دیپلماسی؛ اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران

وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده است.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهار فرد و چهار صرافی دیجیتال ایران از جمله صرافی نوبیتکس تحریم شده‌اند.

کد مطلب 6848567

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