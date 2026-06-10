به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی روسیه امروز چهارشنبه با اشاره به تحریم‌ های گسترده‌ای که کشورش با آن مواجه است، اعلام کرد: دومای دولتی روسیه خواستار لغو تحریم‌ ها علیه کوبا، کره شمالی و ایران است.

رئیس دومای دولتی روسیه در این ارتباط ادامه داد: این تحریم‌ ها با هدف مهار توسعه سایر کشورها وضع می‌ شوند. ما خودمان با تحریم‌ ها مواجه هستیم؛ علاوه بر این، بیش از ۳۱ هزار تحریم علیه مسکو اعمال شده است و ما این را غیرقابل قبول می‌دانیم

ویاچسلاو ولودین سپس افزود: بنابراین، ما همچنین خواستار لغو تحریم‌ها علیه کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره و ایران هستیم. ما همچنین شاهد مقاومت و موانعی هستیم که بر سر راه توسعه چین اعمال می‌شود.