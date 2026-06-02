https://mehrnews.com/x3cdq8 ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۷ کد مطلب 6848589 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۷ حضور با شکوه مردم خمین در نود و چهارمین شب بیعت با رهبری خمین- در این ویدئو حضور با شکوه مردم خمین در نود و چهارمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6848589 کپی شد مطالب مرتبط طنین «یاحیدر» و تجلی اتحاد مردم خمین در شب نود و سوم بیعت با رهبری حضور پرشور ساوجیها در نود و سومین شب ایستادگی و مقاومت قزوین در نودوچهارمین شب؛ حضور مردم همچنان پا برجاست نود و سومین شب اجتماع حماسی مردم نراق در حمایت از ولایت فقیه برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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