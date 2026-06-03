https://mehrnews.com/x3cdSw ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۵ کد مطلب 6849734 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۵ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در نود و پنجمین شب بیعت با رهبر انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در نود و پنجمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6849734 کپی شد مطالب مرتبط حضور با شکوه مردم خمین در نود و چهارمین شب بیعت با رهبری میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و چهارمین شب بیعت با رهبری ساوه میزبان ۱۱۰ جشن غدیر؛ از بازسازی واقعه تاریخی تا اطعام ۵۰ هزار نفر برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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