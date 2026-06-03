https://mehrnews.com/x3cdqF ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵ کد مطلب 6848614 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵ دعوت یاسوجی ها از مردم برای شرکت در میهمانی غدیر یاسوج- یاسوجی ها از مردم برای حضور در میهمانی غدیر روز عید ولایت و امامت دعوت کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6848614 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر با پوشش ۲٠٠ موکب در شهر یاسوج ۲٠٠ موکب مهمانی کیلومتری غدیر شهر یاسوج را پوشش می دهند نماهنگ آیه غدیر همزمان با دهه امامت در یاسوج تولید شد اجرای برنامه های ویژه عید غدیر/ برپایی موکب ها در یاسوج بوستان بزرگ غدیر یاسوج افتتاح شد راهپیمایی کیلومتری غدیر در یاسوج برچسبها یاسوج کهگیلویه و بویراحمد
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