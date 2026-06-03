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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

دعوت یاسوجی ها از مردم برای شرکت در میهمانی غدیر

دعوت یاسوجی ها از مردم برای شرکت در میهمانی غدیر

یاسوج- یاسوجی ها از مردم برای حضور در میهمانی غدیر روز عید ولایت و امامت دعوت کردند.

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کد مطلب 6848614

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