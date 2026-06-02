https://mehrnews.com/x3cdqV ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱ کد مطلب 6848627 استانها قزوین استانها قزوین ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱ آبگرم همچنان در صحنه؛ روایت نودوچهارمین شب ایستادگی مردم مردم آبگرم در ادامه تجمعات مردمی، با حضور در خیابانها بر وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 2 MB کد مطلب 6848627 کپی شد مطالب مرتبط طراحی چهره رهبر شهید در تجمعات حماسی مردم همدان اجرای سرود به مناسبت جشن ولایت در تجمع مردمی همدان نمایش اقتدار و عزت در تجمعات حماسی مردم نهاوند تجمع چرامیها در نود و چهارمین شب دفاع از انقلاب برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان قزوین
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