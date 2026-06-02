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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱

آبگرم همچنان در صحنه؛ روایت نودوچهارمین شب ایستادگی مردم

آبگرم همچنان در صحنه؛ روایت نودوچهارمین شب ایستادگی مردم

مردم آبگرم در ادامه تجمعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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کد مطلب 6848627

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