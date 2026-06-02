  1. استانها
  2. همدان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۴

طراحی چهره رهبر شهید در تجمعات حماسی مردم همدان

طراحی چهره رهبر شهید در تجمعات حماسی مردم همدان

همدان-بانوی هنرمند همدانی در تجمعات شبانه مردم همدان چهره رهبر شهید انقلاب را با تکنیک‌های مختلف طراحی می‌کند.

دریافت 38 MB
کد مطلب 6848584

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها