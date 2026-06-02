https://mehrnews.com/x3cdq3 ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6848584 استانها همدان استانها همدان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۴ طراحی چهره رهبر شهید در تجمعات حماسی مردم همدان همدان-بانوی هنرمند همدانی در تجمعات شبانه مردم همدان چهره رهبر شهید انقلاب را با تکنیکهای مختلف طراحی میکند. دریافت 38 MB کد مطلب 6848584 کپی شد مطالب مرتبط همدلی بیمرز مردم نکا در نود و چهارمین موج مقاومت آبگرم همچنان در صحنه؛ روایت نودوچهارمین شب ایستادگی مردم امیری: مردم فارس در روزهای سخت، پای انقلاب ایستادند حضور عروس و دامادهای دانشجوی بجنورد در تجمع مردمی تداوم تجمع مردمی در جنوب غرب استان تهران نود و چهارمین شب از میدانداری شهرکردیها در خیابان برچسبها تجمع مردمی رهبر شهید همدان
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