https://mehrnews.com/x3cdpv ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳ کد مطلب 6848557 استانها همدان استانها همدان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳ اجرای سرود به مناسبت جشن ولایت در تجمع مردمی همدان همدان-نوجوانان همدانی همزمان با تجمعات مردمی و به مناسبت جشن ولایت در محوطه آرامگاه باباطاهر به اجرای پرداختند. دریافت 33 MB کد مطلب 6848557 کپی شد مطالب مرتبط دانسفهان؛ روایت یک حضور ماندگار در شب نود و چهارم آبگرم همچنان در صحنه؛ روایت نودوچهارمین شب ایستادگی مردم تداوم تجمع مردمی در جنوب غرب استان تهران آیتالله حسینی بوشهری: بار گرانی باید از دوش مردم برداشته شود ثبت حماسه ماندگار حضور در مرزن آباد اجتماع پرشور مردمی در نوشهر برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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