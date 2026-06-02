اجرای سرود به مناسبت جشن ولایت در تجمع مردمی همدان

همدان-نوجوانان همدانی همزمان با تجمعات مردمی و به مناسبت جشن ولایت در محوطه آرامگاه باباطاهر به اجرای پرداختند.