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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳

اجرای سرود به مناسبت جشن ولایت در تجمع مردمی همدان

اجرای سرود به مناسبت جشن ولایت در تجمع مردمی همدان

همدان-نوجوانان همدانی همزمان با تجمعات مردمی و به مناسبت جشن ولایت در محوطه آرامگاه باباطاهر به اجرای پرداختند.

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کد مطلب 6848557

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