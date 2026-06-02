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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹

تجمع چرامی‌ها در نود و چهارمین شب دفاع از انقلاب

تجمع چرامی‌ها در نود و چهارمین شب دفاع از انقلاب

چرام-تجمع چرامی‌ها در شب‌های حماسه و اقتدار به نود و چهارمین شب رسید.

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کد مطلب 6848609

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