https://mehrnews.com/x3cdqy ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ کد مطلب 6848609 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۹ تجمع چرامیها در نود و چهارمین شب دفاع از انقلاب چرام-تجمع چرامیها در شبهای حماسه و اقتدار به نود و چهارمین شب رسید. دریافت 24 MB کد مطلب 6848609 کپی شد مطالب مرتبط بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد خوزنین بیدار و استوار؛ نودوچهارمین شب حضور مردمی برگزار شد دانسفهان؛ روایت یک حضور ماندگار در شب نود و چهارم گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید آبگرم همچنان در صحنه؛ روایت نودوچهارمین شب ایستادگی مردم کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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