https://mehrnews.com/x3cdqf ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ کد مطلب 6848594 استانها همدان استانها همدان ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲ نمایش اقتدار و عزت در تجمعات حماسی مردم نهاوند همدان-مردم نهاوند در هشتاد و چهارمین شب حضور در سنگر خیابان عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند. دریافت 27 MB کد مطلب 6848594 کپی شد مطالب مرتبط خوزنین بیدار و استوار؛ نودوچهارمین شب حضور مردمی برگزار شد کرج صاحب دومین پارک تخصصی ویژه خانواده شد حماسهای به بلندای ۹۴ شب؛ پیوند مکتب عاشورا و ولایتپذیری در تبریز دانسفهان؛ روایت یک حضور ماندگار در شب نود و چهارم آبگرم همچنان در صحنه؛ روایت نودوچهارمین شب ایستادگی مردم نود و چهارمین شب از میدانداری شهرکردیها در خیابان محمودی: ملت ایران از خونخواهی امام شهید خود نخواهد گذشت همدلی بیمرز مردم نکا در نود و چهارمین موج مقاومت برچسبها تجمع مردمی همدان جنگ رمضان
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