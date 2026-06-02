نمایش اقتدار و عزت در تجمعات حماسی مردم نهاوند

همدان-مردم نهاوند در هشتاد و چهارمین شب حضور در سنگر خیابان عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.