  1. استانها
  2. همدان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۲

نمایش اقتدار و عزت در تجمعات حماسی مردم نهاوند

نمایش اقتدار و عزت در تجمعات حماسی مردم نهاوند

همدان-مردم نهاوند در هشتاد و چهارمین شب حضور در سنگر خیابان عزت و اقتدار ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

دریافت 27 MB
کد مطلب 6848594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها