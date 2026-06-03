مدیریت علف هرز در بیش از ۱۲ هزار هکتار مزارع گندم و جو قوچان

حبیباله مقتدر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنترل علفهای هرز یکی از ارکان اصلی مدیریت تولید در غلات است زیرا وجود علفهای هرز نه تنها باعث کاهش مستقیم عملکرد محصول میشود بلکه میتواند سلامت گیاه را نیز به مخاطره بیندازد.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با علفهای هرز نباید صرفاً به صورت پراکنده باشد بلکه باید بر اساس نوع گیاه و علف هرز صورت بگیرد، افزود: شناخت دقیق نوع علف هرز کلید اصلی در انتخاب سموم و روشهای مبارزه است تا از هدررفت نهادهها و آسیب به محصول جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشاورزی قوچان با اشاره به تنوع اراضی تحت کشت در شهرستان گفت: در مجموع اراضی زیر کشت محصولات غلات شامل ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی، ۶ هزار هکتار گندم دیم، ۵۰۰ هکتار جو آبی و ۲۰۰ هکتار جو دیم است که تمامی این سطح نیاز به پایش دقیق و مدیریت علفهای هرز دارند.
مقتدر با ارائه آمار دقیق از نوع علفهای هرز شناسایی شده در مزارع ادامه داد: بر اساس پایشهای میدانی سطح علفهای هرز در اراضی شهرستان به سه دسته اصلی تقسیم شده است که بیشترین میزان مربوط به علفهای هرز پهنبرگ با مساحت ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار، علفهای هرز باریکبرگ با یک هزار و ۵۰۰ هکتار و در نهایت علفهای هرز توائم به مساحت یک هزار هکتار میشود.
وی یادآور شد: کارشناسان جهاد کشاورزی در حال ارائه توصیههای تخصصی به کشاورزان هستند تا با انتخاب زمان مناسب و دوز صحیح سموم با علفهای پهنبرگ و باریکبرگ مقابله کنند و از خسارت به محصولات آبی و دیم جلوگیری شود.
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