برداشت ۷ هزار تن گندم در شهرستان بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری ظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز هفته جهاد کشاورزی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۸ جهاد سازندگی کار آبادانی را در کشور پیش برده است، اظهار کرد: پس از ادغام جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی، مأموریت‌های مهمی همچون تأمین امنیت غذایی، ساماندهی بازار و مواد غذایی، پشتیبانی از بخش کشاورزی و حمایت از بهره‌برداران بر عهده این مجموعه قرار گرفت تا در تولید کشور کمبودی ایجاد نشود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به نقش مؤثر بخش کشاورزی در شرایط بحرانی افزود: در جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، بخش کشاورزی توانست خود را به‌خوبی نشان دهد و با وجود تورم، محدودیت منابع و چالش‌های قیمت‌گذاری، ریاست جمهوری نیز از عملکرد این بخش و تأمین منابع غذایی ابراز رضایت داشتند.

وی با اشاره به جایگاه جغرافیایی این شهرستان گفت: بردسکن از نظر جمعیتی شهری کوچک است، اما از نظر وسعت دومین شهرستان استان به شمار می‌رود و همین موضوع ظرفیت‌های متنوعی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است.

مسروری با بیان اینکه محصولاتی مانند پسته، انجیر، انار، کلزا، شتر و نوغان‌داری در بردسکن عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند، گفت: در این شهرستان حدود ۱۴ هزار هکتار باغ پسته وجود دارد و سالانه نزدیک به ۱۴ هزار تن پسته تولید می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن پسته را محصولی «مظلوم» توصیف کرد و افزود: با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و تولید، این محصول ظرفیت بالایی برای ارزش‌آفرینی و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

وی همچنین از جایگاه ممتاز انجیر بردسکن یاد کرد و گفت: این شهرستان در تولید انجیر مقام اول را دارد و از نظر نوع رقم نیز در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

مسروری درخصوص انار نیز گفت: باید با کاهش فله‌فروشی و توسعه بسته‌بندی، ارزش افزوده این محصول ارزشمند را در خود شهرستان حفظ کرد.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به جذب سرمایه‌گذاران جدید در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در دو ماه گذشته سرمایه‌گذاران خوبی برای فعالیت در حوزه بسته‌بندی محصولات کشاورزی جذب شهرستان شده‌اند تا ارزش افزوده بیشتری در بردسکن ایجاد شود.

وی با بیان اینکه بردسکن در حوزه پرورش شتر رتبه نخست استان را دارد، گفت: حدود ۳۵۰۰ نفر شتر در شهرستان وجود دارد، اما بهره‌وری این بخش هنوز پایین است.

مسروری افزود: شیر شتر یک محصول دارویی است و تلاش می‌شود بازار فرآورده‌های شتر در شهرستان راه‌اندازی شود تا این ظرفیت مهم به سود اقتصادی بیشتری تبدیل شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی بردسکن، این شهرستان دارای ۵۸ واحد مرغداری است و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از نیاز استان نیز از این طریق تأمین می‌شود.

وی همچنین در تشریح وضعیت نوغانداری گفت: با توجه به شرایط بارندگی، ۱۶۰ جعبه تخم نوغان وارد شهرستان شده که برآورد ۴۵ روزه آن بالغ بر ۵ میلیارد تومان است و هر جعبه حدود ۵۰ میلیون تومان آورده دارد.

مسروری درباره کشتارگاه صنعتی شهرستان نیز اظهار کرد: این طرح اکنون در مرحله تأمین زمین قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به خسارت‌های سنگین واردشده به حوزه پسته گفت: بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان خسارت در این بخش ایجاد شده بود، اما با نصب پنل‌های خورشیدی از خاموشی چاه‌موتورها جلوگیری شد.

وی افزود: اکنون ۱۲ مگاوات برق به شهرستان تزریق می‌شود و ۳۰۶ هکتار زمین نیز به سرمایه‌گذاران برای نصب پنل خورشیدی واگذار شده است؛ اقدامی که با همراهی کشاورزان به نتیجه رسیده و موجب شده بردسکن کمترین خاموشی را در بخش کشاورزی داشته باشد.

مسروری پیش‌بینی کرد امسال حدود ۷ هزار تن گندم در شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن همچنین با تأکید بر اهمیت توانمندسازی بهره‌برداران گفت: کلاس‌های آموزشی برای افزایش توان فنی کشاورزان در حال برگزاری است و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی درباره کارگروه آرد و نان نیز گفت: تأمین آرد به موقع انجام می‌شود و تاکنون ۱۵ نانوایی آزادپز مجوز دریافت کرده‌اند که ۱۰ واحد از آن‌ها در روستاها و شهر فعال هستند. به گفته وی، با افزایش قیمت گندم، قیمت نان نیز افزایش یافته است.