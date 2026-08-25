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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

تولید غلات در خراسان رضوی ۴۳ درصد افزایش یافته است

تولید غلات در خراسان رضوی ۴۳ درصد افزایش یافته است

بردسکن- معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: تولید غلات در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر امانیان ظهر سه شنبه در آیین افتتاح طرح سایبان باغی در باغ الگویی انار در روستای شفیع آباد بردسکن اظهار کرد: تولید غلات در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۶۷۰ هزار تن رسیده است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد : میزان خرید غلات از طریق مراکز خرید استان نیز با رشد ۲۳ درصدی، به ۴۵۰ هزار تن رسیده است و از مجموع حدود ۲۰ همت مطالبات گندم‌کاران، تا ۱۹ تیرماه ۱۱ همت پرداخت شده است و مابقی هم بزودی واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این استان دومین تولیدکننده پسته کشور است، گفت: ارزش صادراتی پسته خراسان رضوی بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار است و شهرستان بردسکن نیز به‌واسطه تولید انار و پسته باکیفیت، از شهرستان‌های شاخص باغبانی استان به شمار می‌رود.

امانیان توسعه سایبان‌های باغی را یکی از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی استان عنوان کرد و اظهار داشت: احداث این سایبان‌ها در کاهش خسارت ناشی از تنش‌های جوی، حفظ کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری باغ‌ها تأثیر بسزایی دارد و اعتبارات لازم برای توسعه این طرح‌ها در نظر گرفته شده است.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی همچنین گفت: خراسان رضوی با ظرفیت ۶۰ مگاواتی پنل‌های خورشیدی در بخش کشاورزی، در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار دارد و بردسکن نیز در اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی، از شهرستان‌های پیشگام استان است.

کد مطلب 6927604

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