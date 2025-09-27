  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۱

آتش‌سوزی کنترل‌شده در فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر

آتش‌سوزی کنترل‌شده در فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر

مشهد- روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی در اطلاعیه‌ای از آتش‌سوزی کنترل‌شده علف‌های خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی در اطلاعیه‌ای از آتش‌سوزی کنترل‌شده علف‌های خشک و هرز در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر خبر داد.

در این اطلاعیه‌ای آمده است: در راستای رعایت الزامات ایمنی، عملیات سوزاندن علف‌های هرز و خشک در حاشیه سطوح پروازی فرودگاه مشهد تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و این عملیات هیچ اختلالی در انجام پروازها به‌وجود نمی‌آورد.

روابط‌عمومی فرودگاه‌های خراسان‌رضوی از شهروندان و ساکنان اطراف فرودگاه مشهد درخواست کرده که نسبت به مشاهده دود ناشی از این حریق برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی نداشته باشند.

کد خبر 6602902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها