به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری که در محل سندیکا برگزار شد، به طرح مهم ترین مسائل و چالش های حوزه دارو پرداختند و از مشکلاتی که پیش روی تولید کنندگان داخلی وجود دارد؛ سخن گفتند.

در ابتدا، محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکا، با اشاره به شرایط حاکم بر زنجیره تأمین دارو در کشور، گفت: ابتدا باید از فعالان زنجیره تأمین دارو در روزهای جنگ، تقدیر و تشکر کرد که اجازه ندادند کمبود دارو برای مردم ایجاد شود.

وی افزود: صنعت داروسازی و زنجیره تأمین دارو، همیشه پشتوانه استقلال کشور در حوزه سلامت بوده است. به طوری که همچون مقوله امنیت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

عبده زاده گفت: زنجیره تأمین دارو همه محدودیت‌های کشور در تمامی حوزه‌ها و بخش‌ها را درک می کند و متوجه شرایط مردم در تهیه دارو است. اما به جای تشکر، مورد هجمه و بی مهری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: وظیفه تولید کننده، تهیه دارو برای مردم است و وظیفه بیمه‌ها، پوشش خدمات دارویی است که مردم، دغدغه ای نداشته باشند.

عبده زاده تاکید کرد: وظیفه دولت به معنای عام، حمایت از تولید کننده است تا بتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار داشت: قطعا کمبودهایی داریم که بعضا توجیه ندارند، ولی گلایه هایی نیز داریم.

وی افزود: ما تلاش کرده ایم مشکلات صنعت را با مکاتبات محرمانه دنبال و پیگیری کنیم و اجازه ندهیم مردم نسبت به تهیه دارو نگران شوند.

نیما سپهری عضو علی البدل سندیکا، اظهار داشت: قطعا وظیفه سندیکا، تأمین داروی بیماران است و هیچ منتی نداریم. ولی قیمت‌گذاری ها به صنعت و بیماران آسیب می زند.

وی افزود: وظیفه صنعت نیست که از بیماران حمایت کند، بلکه این وظیفه دولت و بیمه‌ها است که داروها را پوشش بدهند تا افزایش قیمت ها متوجه مردم نباشد.

سپهری گفت: ابتدای سال جاری، یک سری فراخوان واردات داروهای فوریتی داده شد که قیمت آنها چند برابر محصولات داخلی بوده است و این واردات؛ از چین و هند صورت گرفته است.

وی افزود: اگر ارز نداریم، میزان ارزبری داروهای فوریتی، خیلی بیشتر از تولید داخل است.

سپهری ادامه داد: چرا قیمت دارو در داخل کشور اصلاح نمی شود که مجبور نباشیم با چند برابر قیمت؛ واردات دارو انجام بدهیم.

وی افزود: اصلاح قیمت‌ها مربوط به قبل از تغییر نرخ ارز بوده است و این موضوع را همه می دانند ولی هیچ کاری نمی کنند.

سپهری با انتقاد از صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ارز دارو تخصیص یافته و قیمت‌ها نباید تغییر کند، گفت: اصلا ارز وجود ندارد که چنین ادعایی را مطرح می کنند.

محمدرضا موسوی عضو هیئت مدیره سندیکا، گفت: قیمت‌گذاری سنتی جواب نمی دهد و ببینیم در دنیا برای دارو چکار می کنند.

وی افزود: درخواست مشخص ما این است که به صورت خودکار، قیمت اصلاح شود و پیشنهاد ما سه بار اصلاح قیمت‌ها در طول سال است.

موسوی ادامه داد: کمیسیون قیمت‌گذاری فقط برای داروهای خاص و اعتراضاتی که وجود دارد باید ورود کند و جلسه تشکیل دهد.

وی گفت: صنعت به اندازه کافی دردسر دارد و الان با ۱۱ روش داریم مواد اولیه دارویی را وارد می کنیم.

موسوی ادامه داد: الان بحث حمل و قیمت آن، بزرگ‌ترین مشکل صنعت داروسازی کشور شده است و اجازه ندهید درگیر سایر مشکلات شود.

پویا فرهت نایب رئیس دوم سندیکا، اظهار داشت: در خصوص قیمت‌گذاری که بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر صنعت است، تناسبی وجود ندارد.

وی افزود: این عدم تناسب در قیمت‌گذاری دارو، از سال گذشته و به دنبال تغییر نرخ ارز ترجیحی ایجاد شد.

فرهت گفت: بعد از جنگ رمضان، افزایش نرخ هایی بدون تناسب با تورم در خرید ملزومات صورت گرفت و نکته مهم این است که قیمت‌گذاری دارو دست دولت است و دولت هم هیچ نگاهی به اصلاح قیمت‌ها نداشته است.

وی افزود: موضوع کمبودهای دارویی در کشور را از بهمن سال گذشته هشدار داده بودیم.

فرهت گفت: افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور، به صورت مستقیم بر روی قیمت دارو اثرگذار است.

وی ادامه داد: صنعت داروسازی کشور مقصر کمبود دارو نیست، بلکه نسبت به هشدارهای صنعت بی اعتنا بوده اند.

فرهت گفت: سال گذشته در مقطعی، حاشیه سود دارو به ۱۸ درصد رسیده بود که زیان تلقی می‌شود. زیرا، پول دارو؛ یک سال بعد باز می گردد.

مرتضی خیرآبادی نایب رئیس اول سندیکا، گفت: رشد مصرف کالاهای اساسی ما نسبت به ۵ سال گذشته ۲ برابر شده و در حوزه دارو، برعکس شده است. متأسفانه اعداد داروها هر روز کم می شود.

وی افزود: در طول چهار ماه گذشته ۹۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کم شده است.

خیرآبادی گفت: سهمیه امسال هم از ۳.۵ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کم کرده‌اند.

وی افزود: دولت این اختلاف ۹۰۰ میلیون دلاری را باید حل و فصل کند.

خیرآبادی گفت: برای خرید دارو از محل ۹۰۰ میلیون دلار، شرکت‌های داروسازی باید ۱۰۵ همت نقدینگی داشته باشند که چنین نقدینگی وجود ندارد.

وی افزود: حدود ۸۰ همت زیان انباشته بیمه‌ها در سال گذشته بوده است.

خیرآبادی گفت: چهار ماهه اول سال بهترین فصل خرید برای شرکت‌های دارویی است که متأسفانه ارز دارو را سهمیه بندی کرده اند و برای ۴ ماه، ۱.۲ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته اند.

وی افزود: زمان برگشت سرمایه شرکت‌های دارویی در کشور، ۴۰۰ روز شده است. چگونه توقع دارید با این شرایط، دچار کمبود دارو نشویم.