زمان اجرای برنامه پزشک خانواده شهری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بابک فرخی، در نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، که به میزبانی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد با اشاره به اجرای برنامه در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، گفت: فاز نخست اجرای برنامه با ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از اول تیرماه آغاز خواهد شد و تمامی چالش‌ها و نواقص اجرایی می بایست تا ۲۵ خرداد برطرف شود.

وی از اعزام ۱۰ تیم پایش ملی از ۱۶ خردادماه به شهرستان‌های منتخب خبر داد و افزود: این تیم‌ها با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، آمادگی دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها را بررسی و نواقص احتمالی را در محل پیگیری خواهند کرد.

فرخی گفت: فاز دوم برنامه در ۲۰ دانشگاه دیگر از اول مرداد ۱۴۰۵ و فاز سوم در ۱۹ دانشگاه باقی‌مانده از اول شهریور ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد تا برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به تدریج در سراسر کشور گسترش و توسعه یابد.