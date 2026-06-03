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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۸

زمان اجرای برنامه پزشک خانواده شهری اعلام شد

زمان اجرای برنامه پزشک خانواده شهری اعلام شد

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، از آغاز رسمی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از اول تیر ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بابک فرخی، در نشست بررسی وضعیت استقرار و اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، که به میزبانی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد با اشاره به اجرای برنامه در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، گفت: فاز نخست اجرای برنامه با ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور از اول تیرماه آغاز خواهد شد و تمامی چالش‌ها و نواقص اجرایی می بایست تا ۲۵ خرداد برطرف شود.

وی از اعزام ۱۰ تیم پایش ملی از ۱۶ خردادماه به شهرستان‌های منتخب خبر داد و افزود: این تیم‌ها با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، آمادگی دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها را بررسی و نواقص احتمالی را در محل پیگیری خواهند کرد.

فرخی گفت: فاز دوم برنامه در ۲۰ دانشگاه دیگر از اول مرداد ۱۴۰۵ و فاز سوم در ۱۹ دانشگاه باقی‌مانده از اول شهریور ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد تا برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به تدریج در سراسر کشور گسترش و توسعه یابد.

کد مطلب 6848719
حبیب احسنی پور

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