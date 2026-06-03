احمدی سنگر: تعیین تکلیف نیروهای آموزشی در دستور کار قرار دارد

محمدرضا احمدی سنگر در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پیگیری مطالبات نیروهای آموزشی و برنامههای وزارت آموزش و پرورش برای جذب و ساماندهی نیروی انسانی را تشریح کرد.
وی با اشاره به مطالبات گسترده نیروهای آموزشی کشور، اظهار کرد: در جلسات نظارتی و تخصصی، موضوع تعیین تکلیف بیش از ۲۰ هزار نیروی آموزشی فعال در بخشهای مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی وضعیت این نیروها به دولت ارائه شده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: نیروهای فعال در طرح امین، نهضت سوادآموزی، پیشدبستانی و سایر بخشهای آموزشی سالها در خدمت نظام تعلیم و تربیت بودهاند و لازم است برای رفع دغدغههای شغلی آنان تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
احمدی سنگر گفت: پیشنهاد شده است زمینه فعالیت این نیروها در قالب سازوکارهای قانونی و با پرداخت مستقیم حقوق فراهم شود تا مسیر ساماندهی وضعیت آنان تسهیل شود.
وی از اخذ مجوزهای جدید در حوزه جذب نیرو خبر داد و خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش مجوز برگزاری آزمون برای جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت معلم را دریافت کرده و همچنین مجوز استخدام ۷ هزار نیروی خدمتگزار مدارس نیز صادر شده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اهمیت تقویت منابع انسانی در نظام آموزشی کشور، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت برای ارتقای کیفیت آموزش، رفع کمبود نیروی انسانی و همچنین بازسازی و تجهیز مدارس آسیبدیده همکاری خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: توجه به معیشت، امنیت شغلی و ارتقای جایگاه فرهنگیان و نیروهای آموزشی از مهمترین اولویتهایی است که مجلس با جدیت آن را دنبال میکند و در این مسیر از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از جامعه آموزش و پرورش بهره خواهد گرفت.
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