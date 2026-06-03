پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: بر روی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی تا شمال غربی با احتمال وقوع گرد و غبار در سواحل، جزایر و برخی نقاط غربی استان پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت باد در سواحل و جزایر خلیج فارس گاهی به بیش از ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده سواحل و جزایر غربی استان به بیش از ۱۵۰ سانتی‌متر می‌رسد.

وی توصیه کرد: تدابیر لازم در بنادر استان برای رفت و آمد ایمن شناورها صورت گیرد و از رفت و آمد شناورهای سبک صیادی و قایق‌های تفریحی و شناورهای تجاری به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز ماندگاری هوای گرم در استان مورد انتظار است.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا صبح شنبه ۱۶ خرداد ادامه دارد.

وی گفت: از فردا تا اوایل هفته آینده بعدازظهرها، رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان محتمل است.

حمزه نژاد افزود: در این مدت علاوه بر ماندگاری هوای گرم در غرب استان، در مناطق شرقی و مرکزی نیز افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: با توجه به احتمال گرمازدگی از رفت و آمدهای غیر ضرور در ساعات گرم روز پرهیز شود و تدابیر لازم برای مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد.