پیش بینی هواشناسی هرمزگان یازدهم خرداد ماه ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان اظهار کرد: در برخی ساعات خیزش گردوخاک در مناطق ساحلی و دریایی و وقوع گردوغبار در مناطق غربی استان نیز محتمل خواهد بود.

حمزه نژاد افزود: دریا با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی در ساعات بعدازظهر و شب خصوصا در خلیج فارس نسبتا مواج پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: توصیه می شود از رفت و آمد شناورهای سبک صیادی و فعالیت های تفریحی و ورزشی بر روی دریا در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس اجتناب شود و تدابیر لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها در بنادر استان صورت بپذیرد.

حمزه نژاد گفت: این شرایط جوی و دریایی تا اواخر هفته در استان ادامه دارد و به لحاظ دمایی با ماندگاری هوای گرم ، در برخی مناطق استان از اواسط هفته افزایش محسوس دمای بیشینه پیش بینی می شود.