به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خبر در قالب یک یادداشت درون‌سازمانی منتشر شده است. اقدامات جدید به کارمندان امکان می دهد جمع آوری داده را در هر بار به مدت ۳۰ دقیقه متوقف کنند و خواستار معافیت از این روند شوند. «استفانی کاسریل» نائب رئیس واحد مدلسازی هوش مصنوعی در واحد «سوپر اینتلیجنس لبز» این یادداشت را نوشته است.

به گفته کاسریل، تیم سازنده این نرم‌افزار، بهبودهایی را برای کاهش تأثیر آن بر عمر باتری رایانه‌ها اعمال کرده است؛ چرا که کارکنان پیش‌تر نسبت به مصرف بالای داده توسط این ابزار و افزایش حجم مصرف اینترنت خانگی‌شان اعتراض داشتند.

در بخشی از این یادداشت آمده است: «اگرچه ما از اقدامات ایمنی و لایه‌های متعدد بررسی ریسک در این برنامه اطمینان داریم، اما نگرانی‌های شما درباره حریم خصوصی داده‌ها در دستگاه‌های کاری، عمر باتری و نیاز به کنترل بیشتر بر فرآیندهای رایانشی را شنیده‌ایم.»

این شرکت ماه گذشته اعلام کرده بود که نرم‌افزار ردیابی جدیدی را روی رایانه‌های کاری کارمندان نصب می‌کند تا با ثبت حرکات ماوس، کلیک‌ها و ضربات کیبورد، داده‌های لازم برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی را جمع‌آوری کند. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر شرکت برای توسعه «عامل‌های هوش مصنوعی» بود که می‌توانند فعالیت‌های کاری را به‌صورت خودکار انجام دهند.