به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس گزارش ها «جنل گیل» مدیر منابع انسانی متا به کارمندان هشدار داد هفت هزار نفر از آنها به چهار سازمان جدید که روی ساخت ابزارهای هوش مصنوعی و اپ های جدید متمرکز هستند، منتقل خواهند شد.

گیل در یک یادداشت داخلی نوشته بود تغییر ساختار شرکت سبب بهره وری بیشتر می شود و همچنین کار را ارزشمندتر می کند. سازمان های جدید از «ساختارهای طراحی بومی هوش مصنوعی» استفاده می کنند و لایه های مدیریتی متعدد به ازای هر کارمند ندارند. او به کارمندان گفته بود روز چهارشنبه ۲۰ می از خانه کار کنند و منتظر ایمیل متا درباره نقش های احتمالی خود در شرکت باشند، هرچند برخی از کارمندان از هم اکنون به بخش های دیگر منتقل شده اند. این شرکت همچنین نوتیفیکیشن هایی به برخی از افرادی که اخراج می شوند نیز می فرستد.

این درحالی است که متا در اواخر آوریل ۲۰۲۶ میلادی به کارمندانش گفته بود هشت هزار شغل را کاهش می دهد و شش هزار فرصت شغلی را تعطیل می کند. طبق گزارش ها در آن زمان گیل در یادداشتی به کارمندان گفته بود این فرایند بخشی از تلاش ادامه دار متا برای مدیریت کارآمدتر شرکت است و به شرکت امکان می دهد سایر سرمایه‌گذاری‌های خود را جبران کند.