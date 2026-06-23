به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت طرح «Model Capability»را نه به دلیل نارضایتی قابل درک کارمندان درباره رصد شدن و نقض حریم خصوصی شان بلکه به دلیل نشت داده های داخلی متوقف کرده است.

نشریه «بیزینس اینسایدر» گزارش داده داده های حساسی که از طریق MCI جمع آوری شده از جمله گفتگوهای خصوصی کارمندان، داده های عملکرد و متن ها برای تمام کارمندان متا قابل دسترس است.

سخنگوی این شرکت اعلام کرده است: ما این برنامه را با اقدامات ایمنی خصوصی به دقت طراحی کردیم و هرچند هم اکنون هیچ نشانه ای از دسترسی نامناسب به داده ها توسط کارمندان متا وجود ندارد، ما در حالیکه مشغول تحقیق هستیم، اجرای برنامه را متوقف می کنیم. با وجود این بیانیه رسمی و بیانیه های پیشین مبنی بر آنکه داده های جمع آوری شده به شدت کنترل می شوند، به نظر می رسد متا به اندازه ای که ادعا می کرد اقدامات امنیتی را اجرا نکرده است. رویداد مذکور جدیدترین تحول در مجموعه ای از رخدادهای امنیت سایبری در این کشور است.

نمایندگان متا بیانیه های مشابهی را در ماه مارس و پس از آنکه یک هوش مصنوعی عاملی اقدامی را انجام داد که دومینو وار به نشت امنیتی منتشر شده، منتشر کردند. این شرکت در اوایل ماه جاری نیز مجبور به واکنش شد زیرا هکرها از چت بات سرویس مشتریان آن برای سرقت حساب های کاربری اینستاگرام استفاده کردند.