روند مسدودسازی در اینستاگرام هیئت نظارت متا را سردرگم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این بررسی پس از ارجاع پرونده یک حساب اینستاگرامی با ۷۰ هزار دنبال‌کننده آغاز شد؛ حسابی که به دلیل انتشار مطالب تهدیدآمیز علیه یک روزنامه‌نگار از سوی متا مسدود شده بود.

هیئت نظارت در تصمیم خود تأیید کرد که متا در مسدودسازی این حساب اقدام درستی انجام داده است، اما تأکید کرد این پرونده پرسش‌های مهمی درباره نحوه برخورد شرکت با رفتارهای مشابه و همچنین روند غیرفعال‌سازی حساب‌ها ایجاد می‌کند.

به گفته هیئت نظارت، این پرونده نمونه‌ای از پیچیدگی قوانین و مجازات‌هایی است که می‌توانند به مسدود شدن حساب‌های کاربری در پلتفرم‌های متا منجر شوند. این نهاد همچنین به تفاوت قابل‌توجه سازوکارهای تنبیهی در فیس‌بوک و اینستاگرام اشاره کرده است.

در فیس‌بوک، کاربران متخلف پیش از مسدود شدن کامل حساب ممکن است با تعلیق موقت مواجه شوند، اما در اینستاگرام چنین گزینه‌ای وجود ندارد. متا در این پلتفرم معمولاً دسترسی کاربران را به قابلیت پخش زنده محدود می‌کند یا حساب آن‌ها را از فهرست پیشنهادها حذف می‌کند؛ اقدامی که بسیاری از کاربران آن را «محرومیت سایه» می‌نامند.

هیئت نظارت همچنین این موضوع را غیرمنطقی دانست که محدودیت پخش زنده به‌عنوان یکی از مجازات‌های میانی در نظر گرفته شده، در حالی که این قابلیت تنها برای حساب‌هایی با دست‌کم هزار دنبال‌کننده در دسترس است.

در گزارش این نهاد آمده است که برای تخلفات مرتبط با پست‌های دائمی، مجازاتی که مستقیماً امکان انتشار محتوا را برای مدت مشخصی محدود کند، می‌تواند تأثیر بیشتری بر اصلاح رفتار کاربران متخلف داشته باشد.