بیش از ۱۶۶ هزار خدمت پزشکی به حجاج ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، دراین نشست که امروزبه ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد.

علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این مطلب اظهار داشت: در خصوص اضافه بار حجاج و موضوع آب زمزم هم پیگیری از هواپیمایی هما و در کشور میزبان ادامه دارد ولی هنوز به جمع بندی نرسیده ایم.

در این جلسه فرجی مسئول حمل و نقل درون‌شهری ستاد عملیات مکه با اشاره به اینکه خدمات دهی به حجاج ایرانیدر سه ایستگاه برای انتقال به مسجدالحرام و بازگشت به هتل ها بعد از ایام تشریق آغاز شده است، اظهار داشت: بدین منظور ۶۷ دستگاه اتوبوس و ۲۳ نیروی میدانی بکارگرفته شدند.

وی با اشاره به اینکه برای ۱۹۹۰۰ نفر تاکنون برنامه زیارت دوره با ۴۸۵ دستگاه اتوبوس برگزارشده است، افزود: زیارت دوره ۸۳ کاروان باقیمانده از امروز انجام می شود.

این جلسه با گزارش علیرضا صالحی مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی در خصوص مطالب منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با فعالیت‌های مجموعه حج و زیارت در حج امسال ادامه یافت و وی این فضا رانشاندهنده روایت مثبت حداکثری توام با اعتماد عمومی توصیف کرد که اکنون نیز بربازگشت زائران تمرکز دارد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به نقش و اهمیت فضای مجازی در عصر حاضر ، از مجموعه حج و زیارت و مرکز پزشکی خواست که همچنان اطلاع رسانی را با هدف حفظ آرامش و افزایش رضایتمندی حجاج و خانواده هایشان و جامعه دنبال کنند و اعلام جدول و تاریخ بازگشت حجاج و پروازها به مقصد ایستگاههای پروازی در کشور را در اولویت قرار دهند.

در ادامه این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری از برنامه ها و فعالیت های این حوزه در قبل، حین و بعد از ایام تشریق گزارش داد و هماهنگی و اقدامات صورت گرفته برای استفاده حداکثری زائران از مراسم برائت از مشرکین و دعای عرفه را مثبت و موجب رضایتمندی زائران توصیف کرد.

سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هم با بیان اینکه تا امروز بیش از ۱۶۶هزار و ۵۰۰ مورد خدمت به زائران ارائه شده است ، گفت: از این تعداد نزدیک به ۶۲ هزار مورد ویزیت عمومی ، بیش از ۱۸ هزار مورد ویزیت تخصصی، بیش از ۲۲ هزار موردخدمات پرستاری و نزیدیک به ۶۴ هزار موردنسخ دارویی بوده است.

به گفته وی با آغاز پروازهای بازگشت به ایران ، ۱۹ بیمار و همراهان آنان در سه پرواز به شهرهای تهران و شیراز منتقل شدند و در حال حاضر ۹ بیمار در بیمارستان‌های کشور میزبان بستری هستند و آمار درگذشتگان نیز۵ نفراست.