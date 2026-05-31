به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، رئیس سازمان حج وزیارت در این نشست با تاکید بر اینکه بنای این سازمان همواره ارائه خدمات در خور شأن زائران ایرانی بوده است، گفت: برنامه‌ریزی شده است که حجاج به نزدیکترین ایستگاه پروازی به استان شهر محل اقامت شان در ایران منتقل شوند.

علیرضا رشیدیان با تاکید بر اینکه اصل رضایت زائران و بهره بردن از ظرفیت ایجاد شده در حج بوده است، افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در ماههای گذشته و اجرای دقیق تلاش شد تا این هدف تحقق یابد و عملیات خوب و قابل دفاع و حجی با کیفیت انجام شود.

نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی نیز به برنامه‌ریزی انجام شده برای بازگشت حجاج به کشور از طریق ۶ فرودگاه تهران، گرگان، اصفهان، مشهد، شیراز و زاهدان با بکارگیری هفت فروند هواپیمای ۲۵۵ و ۲۲۵ نفره اشاره کرد و گفت: بار زائران ۴۸ ساعت قبل از پرواز به فرودگاه ارسال می‌شود.

وحید شاکری افزود: آخرین پروازها نیز ۲۴ خرداد از طریق فرودگاههای مدینه و جده به مقصد فرودگاه امام خمینی(ره) تهران انجام خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز در این نشست تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در اعزام نیرو بری خدمات‌دهی در فرودگاه‌های مدینه و جده برای شرکت هواپیمایی پیش آمده مجموعه حج و زیارت آمادگی دارد که برای انجام مطلوب عملیات هر کمکی را که می‌تواند در اختیار شرکت هواپیمایی قرار دهد تا عملیات بازگشت زائران به کشور با سهولت و آرامش انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب از مسئولان سازمان حج و زیارت خواست با توجه به شروع پروازهای حج، مدیران کاروان‌ها زائران را درباره میزان بار همراه توجیه کنند تا از بروز اشکال در انتقال آن به فرودگاه جلوگیری شود.

محمد آزاد با ارائه آماری از میزان رضایتمندی زائران از عملکرد واحد امداد و راهنمایی، خدمات پزشکی، نقل ترددی، تغذیه و تدارکات و اسکان که با توجه به نظرسنجی انجام شده از مدیران مجموعه‌ها و کاروان‌ها، بازرسی و زائران استخراج شده است، گفت: بالاترین درصد رضایت از واحد امداد و راهنمایی و خدمات پزشکی و کمترین میزان رضایت که آن هم رقم قابل قبولی است از اسکان بوده که البته به شرایط خاص خیمه‌های عرفات و منا و میزان بهره‌مندی زائران از فضای اختصاص‌یافته باز می‌گردد.

وی افزود: این دغدغه هر سال نمود دارد و امسال تلاش شد با ارائه راهکارهایی درصد استفاده زائران از فضای چادرها در ایام تشریق افزایش یابد. امسال همکاری خوبی بین مجموعه حج و زیارت و مرکز پزشکی در ارائه خدمات در مسیرهای رفت و برگشت به جمرات وجود داشت که در حفظ سلامت زائران تاثیرگذار بود.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت نیز انجام عملیات حج ۱۴۰۵ در کوتاه ترین زمان پس از اعلام تغییرات در سهمیه و کاروان‌بندی دوباره را نشان‌دهنده توانمندی نیروهای این سازمان عنوان کرد و از خروج بیش از ۱۸۰۰ زائر از طریق فرودگاه جده با پروازهای روز نخست خبرداد.

اکبر رضایی گفت: برای انتقال زائران از فرودگاه به نزدیک‌ترین شهر محل اقامت‌شان هم هماهنگی و تدبیر لازم صورت گرفته است. با توجه به ابلاغ برنامه حج سال آینده، زمانبندی مذاکرات و اقدامات آن در حوزه‌های مختلف مشخص شده است. در بخش بسته خدماتی نیز الزاماتی وجود دارد که قبلا نبوده و می‌تواند در قیمت تاثیرگذار باشد و با طرف میزبان در این باره مذاکره خواهد شد.

در این جلسه با بیان رویه موجود در برخی کشورها از جمله عربستان، موضوع بازگرداندن مالیات اجناس خریداری شده توسط حجاج مطرح شد و برای اجرایی کردن و عمل به قوانین کشور میزبان لزوم ایجادسازو کار مناسب برای بازگرداندن آن به زائران در فرودگاه‌های عربستان اشاره و تصریح شد که این حق زائر است و موضوع از طرف‌های مسئول در کشور میزبان پیگیری شود.

سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت نیز گفت: با در نظر گرفتن تعداد زائران امسال، مراجعات در عرفات و منا درمقایسه با گذشته افزایش یافت و مجموع خدمات ارائه شده در ایام تشریق به بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ مورد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب نیز تاکید کرد: حج قابل قبولی تاکنون برای ضیوف‌الرحمان رقم خورده است و خادمان زائران توانست‌ اند خدمات خوبی ارائه دهند و درصد رضایتمندی افزایش نشان می‌دهد. کار انجام شده مورد رضایت عموم زائران بوده و حجاج سپاس و تشکر خود را در دیدار با مسئولان حج در برنامه‌های مختلف ابراز داشتند البته برخی نارضایتی‌ها هم بوده که در چنین عملیاتی طبیعی است و باید تلاش شود رفع و از تکرار آن جلوگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با توجه به برنامه‌های عربستان و خدماتی که زائران کشورهای مختلف در ایام تشریق دریافت می‌کنند، بر لزوم اطلاع‌رسانی درباره قیمت حج و نوع خدمات ارائه شده تاکید کرد و گفت: هدف جلب رضایت زائر است و ما همه خدمتگزار زائر هستیم و باید تدبیر و پیگیری شود تا حقوق زائر در کشور میزبان در همه بخش‌ها حفظ شود.