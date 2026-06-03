به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران با بیان اینکه نوجوانان مخاطب اصلی برنامههای سال جاری هستند، اظهار کرد: برای فصل تابستان برنامه ویژه اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم و این برنامهها نسبت به سال گذشته با حجم و گستردگی بیشتری طراحی شده است. فرهنگسراهای شهر تهران نیز ظرفیتها و فضاهای خود را در اختیار نوجوانان قرار خواهند داد.
اعلمی همچنین به فعالیتهای آموزشی سازمان اشاره کرد و گفت: مجموعه «آموزش شهر» نیز بهصورت ویژه فعال خواهد بود و حدود ۷۰ درصد مخاطبان ما در حوزه آموزش حضور دارند؛ بنابراین تمامی ظرفیتهای سازمان برای ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و هنری به شهروندان پای کار خواهند آمد.
وی درباره وضعیت کتابخانههای سازمان فرهنگی و هنری نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۹۰ کتابخانه در مجموعه سازمان فرهنگی و هنری فعالیت دارند و تقریباً همه کتابخانهها در شرایط فعلی باز هستند. تمرکز ما در این دوره بیش از آنکه بر احداث کتابخانههای جدید باشد، بر تقویت و تجهیز کتابخانههای موجود، خرید کتاب و تأمین زیرساختهای موردنیاز است که امیدواریم تا تابستان بخش مهمی از این اقدامات محقق شود.
نظر شما