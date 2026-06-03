به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کریمی صبح امروز در جلسه مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر همدان، ضمن تأکید بر لزوم تقویت تعاملات میان نهاد کتابخانهها و شهرداری همدان، اظهار کرد: نهاد کتابخانههای عمومی بهعنوان مجموعهای غیردولتی و مردمی، برای پیشبرد اهداف فرهنگی خود نیازمند حمایتهای مستمر مدیریت شهری است.
وی با بیان اینکه کارکرد کتابخانههای عمومی در عصر حاضر دستخوش تغییرات بنیادین شده است، تصریح کرد: کتابخانهها دیگر صرفاً مکانی برای امانت کتاب نیستند، بلکه به مراکز فعال «گفتگو، مشاوره و اندیشهورزی» تبدیل شدند و با این رویکرد، «بازطراحی فضای کتابخانهها» در دستور کار قرار گرفته که تسریع در اجرای آن نیازمند تزریق بهموقع بودجه و اعتبارات است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان با اشاره به اهمیت سهم نیمدرصدی کتابخانهها از درآمدهای شهرداری، افزود: پرداخت منظم این سهم قانونی، یکی از مباحث کلیدی در تعامل با شهرداری و شورای شهر است که مستقیماً بر کیفیت ارائه خدمات به شهروندان تأثیر میگذارد.
کریمی با ابراز نگرانی از کمبود سرانه فضای مطالعاتی در برخی نقاط همدان بهویژه شهرکهای نوساز، خاطرنشان کرد: نبود کتابخانه در شهرکهای جدید، یک نقص جدی در برنامهریزیهای شهری محسوب میشود چراکه فرهنگ، پیشران توسعه در تمامی حوزهها محسوب میشود و سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ، بازدهی طولانیمدت داشته و ضامن سلامت اجتماعی شهر است.
وی در ادامه خواستار همکاری بیش از پیش شورای شهر همدان برای ساخت و تجهیز کتابخانهها در شهرکهای اقماری شد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای نهاد کتابخانهها در اجرای رویدادهای متنوع فرهنگی، توسعه «گردشگری فرهنگی» نیز از دیگر محورهای راهبردی این ادارهکل برای ارتقای سطح کیفی خدمات به همشهریان است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با نگاه ویژه و حمایتی اعضای شورای شهر و مجموعه شهرداری، بتوان ضعفهای زیرساختی موجود را رفع کرد و گامهای مؤثری در راستای توسعه عدالت فرهنگی و دسترسی آسانتر شهروندان به کتاب برداشت.
نظر شما