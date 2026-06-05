آنچه باید درباره بیمه بیکاری بدانیم

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از جنگ تحمیلی سوم، برخی مشاغل با توجه به شرایطی که داشتند، اقدام به تعدیل نیروهای خود کردند و همین موضوع، مقوله بیمه بیکاری را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

خیلی ها که شاغل هستند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، هنوز نمی دانند که استفاده از بیمه بیکاری، چه شرایط و قوانینی دارد.

بنابر اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی، مقرری روزانه بیمه‌ شده بیکار، برابر ۵۵ درصد متوسط مزد یا کارمزد روزانه او است.

به حقوق بیمه بیکاری فرد متأهل یا متکفل، ۱۰ درصد حداقل مزد (تا حداکثر ۴ نفر) اضافه می‌شود.

این دریافتی‌ نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد فرد بیشتر باشد.

بنابر این گزارش، مدت دریافت حقوق بیمه بیکاری جزو سوابق بیمه‌ای فرد محسوب می‌شود.

ثبت و پیگیری درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری از طریق سامانه جامع روابط کار به نشانی srk.mcls.gov.ir و زیرسرویس سامانه درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری، انجام می‌شود.