استقبال از فیلم اکشن در نتفلیکس؛ دنباله‌ «ماشین جنگی» در دست ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نتفلیکس در حال کار است تا دنباله‌ای برای «ماشین جنگی»، فیلم اکشن علمی تخیلی با تم نظامی بسازد. این فیلم برای دنیای استریمرها بسیار پربیننده بود.

در این فیلم آلن ریچسون نقش گروهبانی را بازی می‌کرد که در حین انجام یک مأموریت شبیه‌سازی شده، با یک ماشین کشتار ترسناک و ماورای طبیعی روبه‌رو می‌شود.

پاتریک هیوز کارگردان استرالیایی که کارگردانی «محافظ آدمکش» و «محافظ همسر آدمکش» را برعهده داشت و سازنده فیلم اصلی «ماشین جنگی» بود، برای کارگردانی دنباله‌ فیلم باز خواهد گشت. وی با همراهی جیمز بوفورت فیلمنامه را هم خواهد نوشت و یکی از تهیه‌کنندگان فیلم هم خواهد بود.

از آنجا که «ماشین جنگی» به شکلی باز به پایان رسید، مشخص نیست داستان قسمت بعدی چه خواهد بود.

ریچسون بیشتر برای بازی در سریال اکشن تریلر «ریچر» از آمازون پرایم ویدیو و بازی در نقش هنک هال/هاک در سریال «تایتان‌ها» از دی‌سی یونیورس و اچ‌بی‌او مکس شناخته می‌شود و البته هیچ اشاره‌ای به بازگشت وی نشده است.

بازیگران فیلم اول شامل دنیس کواید، استفان جیمز، جای کورتنی و اسای مورالس بودند.

از زمان انتشار فیلم «ماشین جنگی» در نتفلیکس در اواخر فروردین، این فیلم ۱۳۹ میلیون بازدید داشت که آن را به یکی از ۱۰ فیلم اورجینال محبوب تاریخ این سرویس پخش آنلاین بدل کرد. این فیلم در حال حاضر در رتبه دهم قرار دارد، اما ممکن است با توجه به شمارش بازدیدها تا ۹۱ روز، به رتبه نهم برسد.

نقدهایی که این فیلم گرفت متفاوت بود، برخی از منتقدان فیلم را به خاطر فضای فرار و اکشن آن ستایش کردند و برخی دیگر آن را کلیشه‌ای خواندند.