به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری در صفحه مجازی ایتای خود به نزدیکی عید غدیر و برگزاری شادپیمایی بزرگ این روز در سراسر کشور استان سمنان اشاره کرد.

وی در این پیام با اشاره به موکب ها و برنامه های شادپیمایی که در سراسر کشور مان در روز عید غدیر برگزار می شود، نوشت: شادی‌ها و نشاط‌های ما باید بالغ بشود نباید برای هر چیزی خوشحال بشویم و برای هر چیزی غصه بخوریم.

در این مطلب می خوانیم: روال شادی و عزا و مناسک آن را نباید فرهنگ‌های بیگانه برای ما تعریف کنند. نباید سرپرستی این امور در جامعه ما به دست آنها بیفتد.

او در این مطلب می نویسد: از طرف دیگر، خوشحالی و ناراحتی ما باید مناسک صحیح پیدا کند؛ درست شادی کنیم، درست خوشحال شویم، درست عزاداری کنیم. روال شادی و عزا و مناسک آن را نباید فرهنگ‌های بیگانه برای ما تعریف کنند و سرپرستی این امور در جامعه ما به دست آنها بیفتد.

میرباقری شاهرودی تاکید می کند: ما چهار عید بزرگ داریم: جمعه، غدیر، قربان و فطر. اینها مناسکی دارند که ما فراموش کرده‌ایم. این مناسک، نشاط‌های ما را تهذیب می‌کنند و می‌گویند چه موقع خوشحال بشوید. مثلاً می‌گویند حالا که سی روز روزه گرفتید، خوشحال باشید. یا وقتی غدیر شد خوشحال باشید، چون بعد از این دستتان به دامن امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌رسد. بعد هم یاد می‌دهند که چطور خوشحالی کنید.