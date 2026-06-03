به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان هرمزگان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و قرار گرفتن استان در معرض تهدیدات مستمر و متفاوت نسبت به سایر نقاط کشور اظهار داشت: جنگ به پایان نرسیده و ما همچنان در شرایط عدم تخاصم به سر می‌بریم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم افزود: از همه کسانی که با همیت، غیرت و شجاعت جهادی در این عرصه حضور فعال داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم. تجربه این جنگ که آمیزه‌ای از سختی‌ها، گشایش‌ها و آموزه‌ها بود، نشان داد که هرچه در حوزه پدافند غیرعامل سرمایه‌گذاری کنیم، آسیب‌پذیری‌هایمان کاهش خواهد یافت.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: متأسفانه به نسبت تهدیدات مستمر و ماهیت متغیر آن، در طراحی و اجرای پدافند غیرعامل دچار تأخیر بوده‌ایم. زحمات زیادی کشیده شده اما شرایط امروز متفاوت است و ما نیازمند بازطراحی در سطوح مختلف هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت بازطراحی دکترین امنیت ملی و سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور ادامه داد: جنگ تحمیلی سوم به ما نشان داد که ماهیت جنگ تغییر کرده و مبتنی بر لبه فناوری است. باید آمادگی‌های دفاعی، امنیتی و پدافندی خود را در حد اعلا ارتقا ببخشیم.

استاندار هرمزگان با انتقاد از نبود باور کافی نسبت به اصول پدافند غیرعامل گفت: گاهی ضعف باور به ما آسیب می‌زند. وی ابعاد پدافند غیرعامل را شامل بخش سخت (پوسته فیزیکی) و بخش نرم (جنگ سایبری و تهدیدات نوین) دانست و تأکید کرد: سازماندهی متناسب با این سطوح ضروری است.

استاندار هرمزگان با اشاره به تجربه ارزشمند سه دوره جنگ تحمیلی گفت: این جنگ‌ها آزمون بسیار خوبی بود تا نقاط ضعف و قوت خود را بیابیم. رویکرد پدافندی باید بر مبنای تقویت قوت‌ها، رفع ضعف‌ها، تسخیر فرصت‌ها و دفع تهدیدات باشد.

آشوری تازیانی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پختگی مباحث پدافند غیرعامل افزود: نظام مسائل پدافند غیرعامل هر دستگاه باید احصا شود و هر دستگاهی که متولی پدافند ندارد، فرد مشخصی را به عنوان رابط زنجیره پدافند غیرعامل تعیین کند. این موضوع حاشیه‌ای و دست چندم نیست، بلکه امری عینی و اولویت‌دار است.