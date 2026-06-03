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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

آشوری: بی‌توجهی به پدافند غیرعامل، هزینه‌های بحران را چند برابر می‌کند

آشوری: بی‌توجهی به پدافند غیرعامل، هزینه‌های بحران را چند برابر می‌کند

بندرعباس-استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه رعایت اصول پدافند غیرعامل، تحکیم‌بخش مبانی امنیت ملی است، گفت: بی‌توجهی و ضعف باور نسبت به این حوزه، آسیب‌پذیری استان را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان هرمزگان، با اشاره به شرایط حساس منطقه و قرار گرفتن استان در معرض تهدیدات مستمر و متفاوت نسبت به سایر نقاط کشور اظهار داشت: جنگ به پایان نرسیده و ما همچنان در شرایط عدم تخاصم به سر می‌بریم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم افزود: از همه کسانی که با همیت، غیرت و شجاعت جهادی در این عرصه حضور فعال داشتند، تقدیر و تشکر می‌کنم. تجربه این جنگ که آمیزه‌ای از سختی‌ها، گشایش‌ها و آموزه‌ها بود، نشان داد که هرچه در حوزه پدافند غیرعامل سرمایه‌گذاری کنیم، آسیب‌پذیری‌هایمان کاهش خواهد یافت.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: متأسفانه به نسبت تهدیدات مستمر و ماهیت متغیر آن، در طراحی و اجرای پدافند غیرعامل دچار تأخیر بوده‌ایم. زحمات زیادی کشیده شده اما شرایط امروز متفاوت است و ما نیازمند بازطراحی در سطوح مختلف هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت بازطراحی دکترین امنیت ملی و سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور ادامه داد: جنگ تحمیلی سوم به ما نشان داد که ماهیت جنگ تغییر کرده و مبتنی بر لبه فناوری است. باید آمادگی‌های دفاعی، امنیتی و پدافندی خود را در حد اعلا ارتقا ببخشیم.

استاندار هرمزگان با انتقاد از نبود باور کافی نسبت به اصول پدافند غیرعامل گفت: گاهی ضعف باور به ما آسیب می‌زند. وی ابعاد پدافند غیرعامل را شامل بخش سخت (پوسته فیزیکی) و بخش نرم (جنگ سایبری و تهدیدات نوین) دانست و تأکید کرد: سازماندهی متناسب با این سطوح ضروری است.

استاندار هرمزگان با اشاره به تجربه ارزشمند سه دوره جنگ تحمیلی گفت: این جنگ‌ها آزمون بسیار خوبی بود تا نقاط ضعف و قوت خود را بیابیم. رویکرد پدافندی باید بر مبنای تقویت قوت‌ها، رفع ضعف‌ها، تسخیر فرصت‌ها و دفع تهدیدات باشد.

آشوری تازیانی با تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پختگی مباحث پدافند غیرعامل افزود: نظام مسائل پدافند غیرعامل هر دستگاه باید احصا شود و هر دستگاهی که متولی پدافند ندارد، فرد مشخصی را به عنوان رابط زنجیره پدافند غیرعامل تعیین کند. این موضوع حاشیه‌ای و دست چندم نیست، بلکه امری عینی و اولویت‌دار است.

کد مطلب 6848949

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